Logement uit 1902 is weer 'visitekaartje van Musselkanaal'

Wat in 1902 begon als logement 't Schot, later veranderde in een hotel en de laatste jaren vooral bekend was als een Chinees restaurant, is volledig verbouwd tot een ruimte met meerdere appartementen. Eigenaar Jan Tieben is trots.

Wanneer je Chinees restaurant 'Tong Ah' oprakelt bij de Musselkanaalsters, weten de meeste dorpelingen wel om welk pand het gaat. Het is het pand op de hoek van de Kruisstraat en de Parklaan.

Enorme historie

Het begon dus als logement. 'Mensen die op doorreis waren, stopten in Musselkanaal, stalden hun paarden en overnachtten in 't Schot', vertelt Tieben. Hij kocht het pand toen de eigenaren van 'Tong Ah' ermee stopten. 'Dit pand heeft een enorme historie.'

Tieben liet het pand renoveren, zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat. 'Eigenlijk is renovatie of restauratie nog een te klein woord. Je moet het misschien wel zien als nieuwbouw van binnen, waarbij eigenlijk alleen de buitenkant is gerestaureerd en zoveel mogelijk is teruggebracht tot de begintijd van 't Schot.'

Oude naam

Om die historie te eren heet het pand ook 't Schot. Het pand herbergt vier appartementen, waarvan er nu een bewoond is. Tieben dacht enkele tonnen nodig te hebben voor de aanpak van het pand, maar het benodigde bedrag steeg al snel.

Visitekaartje

'Er moest zoveel gebeuren; er was sprake van achterstallig onderhoud. En we vonden wel dat het gebouw echt een visitekaartje voor Musselkanaal moest worden', zegt hij.

Dat is het volgens Dorpsbelangen-voorzitter Ben Schomaker ook geworden. Schomaker is in zijn nopjes met de investeringen van Tieben. 'Dit is prachtig mooi geworden. Het was een verpauperd horecapand en wat er nu staat, is echt prachtig.'

Appartementen te koop

De drie appartementen die nog niet bewoond zijn, staan in de verkoop. 'We zien dat er belangstelling is, we hebben er alle vertrouwen in dat ze verkocht worden', aldus Tieben.

De historie van het pand is aan de binnenkant in elk geval te zien. Op de wanden in de hal staan twee foto's van het gebouw uit vervlogen tijden geboetseerd. De toekomstige kopers worden zo elke dag geconfronteerd met het verleden van dit stukje Musselkanaal.