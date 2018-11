SP nagelt Acantus aan 'Schimmelschandpaal'

Acantus behoort volgens de SP tot de drie grootste smeerpoetsen van Nederland. De woningcorporatie maakt daarom kans op de Schimmelschandpaal.

Dit heeft de politieke partij heeft maandag samen met een aantal huurders bekendgemaakt in het hoofdkantoor van Acantus in Veendam. De Schimmelschandpaal wordt uitgereikt aan de woningcorporatie met de meeste klachten over schimmel in haar huurhuizen en die het minst bereid is daar iets aan te doen.

Triest feestje

Pim Siegers van de SP: 'We hadden confetti, taart en champagne meegenomen en het was een echt feestje, maar wel een triest feestje'.

Groot investeringsprogramma

Directeur Anita Tijsma van Acantus vindt dat de woningstichting juist heel veel doet aan de schimmelproblematiek. 'Schimmel hoort niet thuis in huizen, maar we ontkomen er niet helemaal aan. Acantus heeft veel oudere huizen en daarom hebben we ook een groot investeringsprogramma: we gaan 2700 huizen nieuw bouwen en vierduizend woningen renoveren. Dat moet absoluut bijdragen aan het verminderen van schimmel.'

Als huurders Acantus bellen, krijgen ze te horen: doe er maar een likje verf of of ga maar wat minder douchen Pim Siegers-SP

Kapot geschrokken

Siegers is niet overtuigd: 'Ik ben me kapot geschrokken. Het afgelopen jaar ben ik bij veel huurders thuis geweest. Ik heb huizen gezien waarvan de kinderkamers onder de schimmel zaten en waar geen vriendjes meer over de vloer konden komen. Honderden mensen hebben zich bij ons gemeld en die hebben ook Acantus gebeld. Dan wordt gezegd: 'Doe er maar een likje verf op of ga maar wat minder douchen'. Mensen besteden een groot deel van hun inkomen aan Acantus en dan mogen ze daar minimaal een schoon en veilig huis voor verwachten.'