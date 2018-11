Moeder Famke Louise: 'Ze is niet zwanger van Ronnie Flex'

Ze woonde tot voor kort in Hoogezand en heeft bijna 700.000 volgers op Instagram. De 19-jarige Famke Louise is geliefd, maar ook gehaat. Dat blijkt in 'Famke Louise, de documentaire'.

Terwijl Famke Louise als rapper en vlogger furore maakt, volgt haar moeder Marja Koster dochterlief op een afstandje vanuit Hoogezand. Ze is trots op haar dochter en blij met de documentaire, omdat die aan 'oudere mensen laat zien wat ik meegemaakt heb'.

Verborgen wereld op internet

'Zij werd onder jongeren een bekende Nederlander. maar alle ouders van jongeren hadden geen idee wie zij was en begrepen niet waar ik mee zat', zegt Koster.

'Op school werd ze gepest en belaagd. Al die kids kenden haar, maar de docenten niet. Het was een verborgen wereld op internet.'

Haar videoclip 'Vroom' werd ruim 11,5 miljoen bekeken



Moderne Dolle Mina

Juist in deze verborgen wereld krijgt Famke Louise regelmatig negatieve reacties naar haar hoofd geslingerd. En dat raakt zowel moeder als dochter. 'Ik ken haar en weet wat haar drijfveer is om dit te doen. Ze wil laten zien: meiden, laat je niet tegenhouden. Ze is misschien wel een moderne Dolle Mina.'

'Het is een gedreven iemand. Dat zie je in eerste instantie niet meteen, omdat ze soms een wat lijzige houding kan hebben. Als klein kind zei ze al: ik word bekend. Daar was ze heel stellig in.'

Ronnie Flex

Voor jongeren die fan zijn van Famke Louise is er deze weken maar één vraag: is zij de moeder van het kind van de bekende rapper Ronnie Flex?



Koster moet lachen bij het geven van het antwoord. 'We hebben er ontzettend veel grapjes over gemaakt. Dat ik draagmoeder zou zijn, zodat ze door zou knallen met de carrière.'

Zwanger of niet?

'Maar dat is allemaal onzin. Ik word hopelijk wel oma, maar nu nog niet. Ze ziet er overduidelijk niet zwanger uit en drinkt ook een drankje. Als ze zwanger zou zijn, zou ze dat niet doen.'

'Ik moet haar loslaten'

Het succes van Famke Louise maakt Koster trots, al blijft ze altijd moederlijk bezorgd om haar. Toegeven aan dat voorgevoel doet ze met mate.

'Ik weet dat ik haar juist los moet laten, dan krijgt ze vleugels. Als ze even wil uitrusten of uitsnikken op mijn schouder, dan staan de deuren wagenwijd open.'

Bekijk hier het hele interview met Marja Koster, de moeder van Famke Louise