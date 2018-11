Handjes schudden en inspiratie opdoen op de Promotiedagen

Ze zijn niet meer weg te denken uit het noordelijke ondernemerslandschap: de Promotiedagen. Voor de 32ste keer zijn ze deze week dinsdag en woensdag in MartiniPlaza in Stad. We spreken organisator Michel Elzinga.

Die is er na een half jaar flink doorbuffelen opnieuw in geslaagd de beursvloer volledig uitverkocht te krijgen. Hoewel, heel hard hoeft hij niet achter bedrijven en organisaties aan te zitten. De vraag naar beursruimte overtrof dit jaar, net als vorig jaar, het aanbod.

Ambitie als rode draad

De vraag die Elzinga stelt aan zichzelf wanneer hij begint aan de organisatie van een nieuwe editie is eerder: Hoe houd ik het interessant?

'De beurs blijft een plaats waar ondernemers elkaar kunnen treffen. Het is de vorm waarin het plaatsvindt die verandert. Dat moet je een beetje aanvoelen', zegt Elzinga. Vorig jaar koos hij voor het thema innovatie als rode draad. Nu is dat 'ambitie', dat via allerlei bijeenkomsten en sessies invulling krijgt.

Wat is je indruk van hoe de Promotiedagen in het noordelijk bedrijfsleven leven?

'Als ik mijn LinkedIn-profiel volg en zie wat er allemaal voorbijkomt over de Promotiedagen, aan de downloads van de toegangskaarten en aan de inschrijvingen voor de bijeenkomsten, dan durf ik te zeggen dat het behoorlijk leeft. Het voorgevoel is prettig.'

Waarom komen ondernemers, bedrijven en gemeenten volgens jou naar de Promotiedagen?

'De beurs heeft een gemêleerd karakter. Het is geen thema- of vakbeurs zoals je die hebt over de bouw of over installatietechniek. Daar is het Noorden ook te klein voor. Het is een echte mkb-beurs waar je een doorsnee van het noordelijk bedrijfsleven treft.'

'Bedrijven die er komen doen dat vanwege de contacten die ze er kunnen leggen. Dat zie ik ook als mijn core-business: zorgen dat anderen contacten kunnen leggen.'

Wisselwerking

'Bedrijven kunnen er zelfstandig gaan staan, maar wat we stimuleren is om dat met meerdere ondernemingen gezamenlijk te doen. Bedrijven van hetzelfde bedrijventerrein bijvoorbeeld, of uit de zelfde sector. Je treft op de beurs dan niet alleen je eigen contacten, maar je profiteert ook van de aantrekkingskracht van de andere bedrijven om je heen. Dat levert een goede wisselwerking.'

Een doorsnee van het bedrijfsleven zeg je, maar ik hoor ook zeggen dat bedrijven die er echt toe doen ontbreken?

'Je kunt de beurs voor allerlei doeleinden gebruiken; om je netwerk uit te breiden, om klanten te treffen, of om personeel te spreken. Vaak wordt gezegd dat bedrijven die hun afzetmarkt buiten Nederland hebben er niet zijn. Dat klopt maar ten dele, Nedmag uit Veendam bijvoorbeeld wil er staan om contacten met lokale bedrijven te onderhouden. Er is altijd wel een goede reden te verzinnen om aanwezig te zijn.'

600 standhouders en 25.000 bezoekers. Zou je verder willen doorgroeien?

'Daar kan ik kort over zijn. Meer stands passen niet in MartiniPlaza, hoewel er wel vraag is. We proberen ruimte toe te voegen, maar dat is niet zo eenvoudig. Niet alle plekken zijn even goed geschikt. Zo hebben we dit jaar de bordessen beter weten te ontsluiten. Daar hebben we een 21 meter brede trap voor gebouwd.'

'Het is eigenlijk altijd wel tamelijk groot geweest wat bezoekersaantallen en deelnemers betreft. Wat verandert is, dat is het karakter van de beurs. Die is veelzijdiger geworden. Vroeger had je de opening en nog ergens een bijeenkomst. Nu is het een doorlopende stroom van presentaties, pitches en borrels. Het is er denk ik leuker door geworden.'

Kickbokser Rico Verhoeven, wereldkampioen zwaargewicht opent de Promotiedagen dinsdag om 10.30.

RTV Noord komt op dinsdag en woensdag van 12.00 tot 16.00 uur live vanaf de beursvloer met het radioprogramma Edwin op Noord.