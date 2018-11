Groninger raadsleden krijgen extraatje van honderden euro's

Raadsleden van de Groninger gemeenten die nu nog minder dan 24.000 inwoners hebben, krijgen er honderden euro's bij.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft maandag bekendgemaakt dat de vergoeding voor raadsleden in kleine gemeenten met terugwerkende kracht wordt opgetrokken tot 959 euro in de maand. De verhoging geldt vanaf 29 maart 2018.

618 euro

Eerder verdienden raadsleden in de kleine gemeenten een bedrag tot 618 euro in de maand. De verhoging geldt voor dertien gemeenten in onze provincie.

Net zoveel tijd

De lage raadsvergoeding voor kleine gemeenten stond onder druk, omdat de werkzaamheden net zo veel tijd in beslag namen als het raadswerk in middelgrote gemeenten. Minister Ollongren heeft de vergoeding daarom nu gelijkgetrokken.

Welke gemeenten vallen binnen deze norm?

Onze provincie kent twintig gemeenten. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hadden dertien hiervan op 1 januari 2018 minder dan 24.000 inwoners.

Net te groot

Raadsleden in Westerwolde en Delfzijl hebben 'pech'. Hun gemeenten zijn net iets meer dan 24.000 inwoners groot. Ook Midden-Groningen, Oldambt, Stadskanaal, Groningen en Veendam zijn te groot voor de regeling.