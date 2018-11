Loppersum: geen keukentafelgesprek, maar een 'sociale ontdekkingsreis'

De gemeente Loppersum wil beter weten wat speelt onder de mensen. Daarom gaan ambtenaren, zorgmedewerkers en ondernemers wandelingen maken met inwoners.

Het is de bedoeling om kris kras door de dorpen en weilanden te lopen, om te praten over de dingen die spelen in de gemeente. Vooral binnen de zorg.

Hoop op slecht weer

Het gaat om een experiment van in eerste instantie vijf wandelingen. Kleine groepen mensen gaan door weer en wind met elkaar op stap om bijvoorbeeld te praten over jeugd- en ouderenzorg, gezondheid en leefbaarheid.

Zorg-wethouder Bé Schollema gaat een keer meelopen. Hij hoopt opmerkelijk genoeg op slecht weer: 'Sommige dorpen liggen ver uit elkaar. Dan moet je een schuilplek vinden. Dat kan een boerderij zijn of een kerkje. Dan kun je met de koster praten over wat hij ziet en meemaakt. De dingen waar hij tegenaan loopt. Dat is een compleet andere belevingswereld dan wij nu hebben.'

Drempel

Mensen bespreken hun problemen eerder aan de keukentafel dan aan de balie van het gemeentehuis. 'Ook al is de drempel letterlijk en figuurlijk niet heel erg hoog', zegt Schollema.

De gedachte achter de wandeling is om die problemen niet binnenkamers te bespreken, maar met de voeten in de klei. Wat levert dat op?

Minder kosten

Schollema: 'We willen er in eerste instantie achter komen wat we goed doen en wat beter kan. Door die wandelingen komen we nog dichter bij onze inwoners te staan. En ik hoop ook nog altijd dat het uiteindelijk goedkoper wordt, als we het beter doen. Maar dat is niet het doel hiervan.'

De gemeente heeft inmiddels een lijst van ruim vijftig mensen die een keer mee willen lopen. De eerste wandelingen moeten nog dit jaar van start gaan.