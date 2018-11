Raadslid Eltjo Dijkhuis: 'ik dacht: dat gaat ons voorbij'

De vergoeding voor raadsleden in gemeenten tot 24.000 inwoners wordt met terugwerkende kracht opgetrokken naar 959 euro. Voor raadsleden in dertien Groninger gemeenten een leuk bedrag.

Wij belden even met raadslid Eltjo Dijkhuis van Gemeentebelangen in Eemsmond.

Van harte gefeliciteerd.

'Das altijd mooi dat ik gefeliciteerd wordt. Waarmee eigenlijk?'

Uw raadsvergoeding wordt opgetrokken naar 959 euro?

'Goh, daar verras je me mee. Daar had ik echt niet meer op gerekend.'

Mooi toch?

''t Is een beetje dubbel.'

Hoezo?

'Je doet het raadswerk niet voor het geld. Je wil de gemeente een beetje verder helpen en als je rijk wilt worden, moet je echt niet de politiek ingaan.'

Maar 't is toch mooi dat raadsleden die net zoveel werk doen als die van de grotere gemeenten ook hetzelfde geld krijgen?

'Ach, voor ons in Eemsmond maakt het niet zoveel uit. Wij hebben een goeie vergoeding, maar voor de raadsleden in de heel kleine gemeenten, zoals Loppersum... Die krijgen 300 euro. Daar is het echt belangrijk voor. We willen toch dat de politiek niet alleen uit gepensioneerden bestaat. Dan is dit extra geld heel belangrijk.'

Nu krijg je wat extra's, en dan is het over een dikke maand al afgelopen als jullie opgaan in de gemeente Hogeland...

'Daarom had ik er ook niet op gerekend. Ik dacht: dat gaat volgend jaar een keer ingevoerd worden. Dat gaat aan ons voorbij. En dan gebeurt het nu al.'

Nogmaals gefeliciteerd. Koop er wat moois voor.

'Komt goud.'

Lees ook:

- Groninger raadsleden krijgen extraatje van honderden euro's