Cora-Yfke Sikkema wordt nieuwe burgemeester van gemeente Oldambt

Cora-Yfke Sikkema wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Oldambt. Zij wordt de opvolger van waarnemend burgemeester Rika Pot. Dat is maandagavond bekendgemaakt.

De 47-jarige Sikkema, geboren en getogen in Delfzijl, is lid van GroenLinks en nu nog wethouder en locoburgemeester in Haarlem.

Pieter Smit

Huidig waarnemer Pot nam het werk weer over van Pieter Smit, die van 1 september 2010 tot en met 10 april 2018 burgemeester van de gemeente Oldambt was. De 54-jarige Smit overleed op 10 april dit jaar plotseling aan een hartstilstand. Hij was de eerste kroonbenoemde burgemeester van de gemeente.

PvdA-er Pot werd twee maanden later benoemd tot waarnemend burgemeester. Zij gaf aan ongeveer een halfjaar waarnemer te willen zijn.

Nog niet officieel

Sikkema moet de nieuwe burgemeester worden, maar de benoeming is nog niet definitief. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moet haar eerst voordragen. Vervolgens wordt Sikkema door de koning officieel benoemd.

Lees ook:

- Opvolger Pieter Smit wordt maandagavond gekozen

- Vijftien sollicitanten zien zichzelf burgemeester van Oldambt worden