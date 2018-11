Gezonken woonboot is van gemeente (update)

De woonboot bij de Steentilbrug in de stad die zaterdag is gezonken, blijkt eigendom van de gemeente Groningen. Dat bevestigt een gemeentewoordvoerder.

De boot was sinds 2009 in handen van de gemeente, die hem indertijd had opgekocht in verband met de plannen voor een tramlijn in de stad. Daarbij zou de Steentilbrug verbreed moeten worden en had de boot moeten wijken.

Omdat de plannen werden afgeblazen, bleef de woonboot liggen. Via anti-kraakorganisatie CareX werd hij verhuurd. Volgens de gemeente zijn de laatste huurders afgelopen zomer vertrokken. Omdat de boot in slechte staat verkeerde, zou hij komend voorjaar worden weggehaald.

'Gemeente, kijk naar jezelf'

'Ik heb me blauw geërgerd. Het beeld is dat wij onze boten slecht onderhouden, daar straalt dit weer op af. Als je zoiets ziet gebeuren denk je: gemeente, kijk eerst eens naar jezelf!', zegt Klaas Koetje, woonbootbewoner en jarenlang voorzitter van het Woonschepencomité

