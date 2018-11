'Je eet niet, je slaapt niet, je wordt gek van de zorgen'

'Ik ben niet kwaad. Integendeel, ik wil haar in mijn armen sluiten'. Dat zegt moeder Nathalie van de 16-jarige Danielle uit Vriescheloo die elf dagen geleden de benen nam. Moeder Nathalie deed in Noord Vandaag een emotionele oproep aan haar dochter.

In dit artikel zetten we de meest bijzondere fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

'Danielle laat iets van je horen'

Ze waren in Vriescheloo gaan wonen voor de rust en de veiligheid van hun dochter Danielle. Het meisje had eerder verkeerde vrienden en belandde in het verkeerde milieu. Toch zocht Danielle zelf de duistere kant weer op. Moeder Nathalie hoopt dat ze gauw een teken van leven geeft.



Pé en Rinus in een pizzadoos

Generatie op generatie gaan Rooie Rinus en Pé Daalemmer al mee. Van cassettebandje tot Spotify. Iedereen kent de Hoornse plas en de File naar Schiermonnikoog. De twee zestigers zijn nog lang niet uitgeblust. Integendeel: afgelopen weekend ging 'Pé en Rinus de Movie' in première.



'Famke Louise rij onder een bus'

Haar filmpjes zijn meer dan twintig miljoen keer bekeken. Ze heeft meer dan 300.000 volgers op YouTube. Famke Louise is een fenomeen. De rapper en vlogger groeide op in Hoogezand. Haar populariteit heeft ook een schaduwkant: haat. Haar moeder maakt zich zorgen.



'Tot acht uur 's morgens doorgaan'

Het is de eerste maandag in november. De dag van editie 803 van de Adrillen in Winschoten. De Allerheiligenmarkt was eeuwen de plek voor de boerenarbeiders om het verdiende geld van de zomer uit te geven. Dat gebeurt nog steeds. Op de markt én in de kroeg.