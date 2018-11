Cultuurhistorische Vereniging wil vast verblijf in centrum Schiermonnikoog

De cultuurhistorische Vereniging 't Heer en Feer Schiermonnikoog wil zich graag definitief vestigen aan de Nieuwestreek 1 in het centrum van het dorp.

Het pand, met de naam Koningshuis, diende voorheen als woning van de hoofdonderwijzer. Maar het gebouw staat nu leeg en moet een nieuwe bestemming krijgen. De vereniging heeft sinds juli het gebouw in bruikleen voor tentoonstellingen. In het gebouw zouden appartementen komen, maar de cultuurhistorische vereniging op Schier hoopt dat zij er nu definitief onderdak kan krijgen.

Huis voor geschiedenis

'Dit pand vertegenwoordigt een stukje historie op het eiland. Wij willen heel graag de beschikking hierover krijgen. Dat het permanent een cultuur- en geschiedenishuis wordt. We kunnen het gebruiken als tentoonstellingsruimte en als opslag van ons archief', zegt bestuurslid Eric Augusteijn. Ook senioren die willen koffie drinken en de schildersclub zouden er terecht kunnen.

Augusteijn wil graag dat het een plek wordt waar toeristen iets kunnen leren over de eilander geschiedenis. 'Mensen lopen hier zo naar binnen. Dit is een mooie plek in het centrum.'

De vereniging heeft nooit een eigen onderkomen gehad. Alle historische attributen lagen bij mensen thuis opgeslagen en in kelders. 'Sinds een jaar of vijf huren we opslagruimte in het dorpshuis.'

Sprankje hoop

Ondanks dat het vorige college heeft gezegd dat er appartementen moeten komen, heeft het nieuwe gemeentebestuur besloten opnieuw te gaan onderzoeken wat de meest gewenste invulling is van het pand aan de Nieuwestreek 1.