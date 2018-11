Deze woorden gaan in Groningen overboord

Als je de Groningse bestuurders en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) beluistert, dan praten ze anders over de versterkingsopgave dan een paar weken geleden. Wat is er gebeurd?

De versterking nieuwe stijl staat op het punt van beginnen, want de NCG heeft zijn plan af. Om precies te weten hoe het uitpakt, moeten we afwachten. Een ding is zeker: er is iets veranderd.

Woorden overboord

Tegenwoordig worden andere woorden gebruikt voor belangrijke zaken in het gasdossier.

De term 'engineering' wordt afgeschaft. Engineeren is de bouwkundige doorrekening van constructies. Voortaan heet dat de 'beoordeling'.

Ook de term 'inspectie' gaat overboord. We moeten het voortaan doen met 'opnames'. En daar zit een pijnpunt.

Duizenden inwoners hebben namelijk al een inspectie gehad voor de versterking van hun woning. Vele anderen krijgen die inspectie straks niet meer. Zij krijgen dan opnames. Het gevaar ligt op de loer dat de verwarring in dit complexe dossier alleen maar groter wordt.

Deze woorden worden voortaan gebruikt:

- 'Inspectie' wordt 'opname'

- 'Engineering'/'doorrekening' wordt 'beoordeling'

- 'Gebiedsgericht werken' wordt 'werken in clusters'



Waarom de nieuwe woorden?

Maar waarom moet de terminologie anders? Is het goed bedoeld om duidelijkheid te scheppen of is de negatieve lading die zo'n woord intussen heeft gekregen een probleem geworden?

Gevolgen

Het gaat hoe dan ook gevolgen hebben: de commissie die gaat over de schademeldingen bij mijnbouwschade, doet namelijk ook opnames. Weliswaar voor schade, maar het blijven opnames. Dus straks zijn er opnames voor schade en opnames voor versterken, terwijl het ministerie juist wil dat die twee zaken niet door elkaar worden gehaald.

Zoeken naar het juiste woord

De betrokkenen proberen de terminologie nu al te gebruiken. Maar zelf hebben ze er ook nog moeite mee.



Verwarring ligt op de loer

Het veranderen van de begrippen is bedoeld om verwarring te voorkomen ten opzichte van de oude situatie, zo wordt er verteld. Maar het tegenovergestelde gevaar ligt op de loer: alleen maar meer verwarring.

Ook burgemeester Anno Wietze Hiemstra van Appingedam moet er nog aan wennen.



Hoe je er ook tegenaan kijkt, eenvoudiger wordt het er niet op. Voor de beleidsbepalers niet en voor ons niet. En zeker voor u niet.

Maar misschien is het ook wel bedoeld zoals oud-president Harry S. Truman van de Verenigde Staten ooit zei: 'Als je ze niet kunt overtuigen, breng ze dan in verwarring.'

Het is overigens niet de eerste keer dat er namen veranderen in het gasdossier. Een tijd terug wilde de NAM niet langer door het leven als 'de' NAM, maar als NAM.