Kick Out Zwarte Piet wil demonstreren in Groningen

Actiegroep Kick Out Zwarte Piet wil ook in Groningen protesteren (Foto: ANP)

De actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) wil rond de Sinterklaasintocht in Groningen demonstreren.

De actievoerders laten de landelijke intocht links liggen, maar kiezen ervoor op achttien andere plekken te gaan demonstreren.

'We zijn niet uit op geweld, rellen of andere vormen van protest die onnodige provocatie en agressie teweeg kunnen brengen', stelt de KOZP.

Of de gemeente de demonstratie in Groningen toestaat, is onbekend.