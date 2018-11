Hoogezands kunstgrasveld wordt gerecycled in Denemarken

Het kunstgras wordt op een 'nette manier' gerecycled in Denemarken (Foto: Jan Been/RTV Noord)

Het versleten kunstgrasveld van vv Hoogezand wordt verwerkt in Denemarken. Daarmee denkt de gemeente Midden-Groningen zeker te weten dat het veld goed wordt gerecycled.

Eerder dit jaar onthulde het programma Zembla dat de enige twee Nederlandse bedrijven die kunstgrasvelden recyclen structureel milieuwetten overtreden. Verantwoordelijk wethouder Erik Drenth liet toen weten een 'kritisch gesprek' te willen voeren met de bedrijven.

Herning

Dat blijkt nu niet meer nodig. Het veld wordt volgens Drenth gerecycled door Re-Match in het Deense Herning. Dat bedrijf zou het enige bedrijf ter wereld zijn die kunstgrasvelden goed verwerkt.

Nette manier

De wethouder wilde de aanbesteding van de vervanging en recycling niet veranderen, maar voelde zich na het zien van de uitzending 'toch wel verantwoordelijk'.

'We zijn gaan informeren en de conclusie was dat er een nette manier en een minder nette manier was om het veld te recyclen', zegt Drenth, met het laatste doelend op afvalverwerker Vink uit Barneveld en recyclingbedrijf TUF uit Dongen. Bij de laatste brak vorige maand een grote brand uit.

Binnen begroting

Het veld in Denemarken recyclen kost Midden-Groningen geen extra geld. 'Het past allemaal netjes binnen de begroting', besluit Drenth.

Maandagochtend is begonnen met het verwijderen en recyclen van het veld van vv Hoogezand. Het nieuwe veld moet voor het eind van de maand liggen.

