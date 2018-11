Woningstichting Patrimonium moet de beurs trekken voor balkons

Ook Patrimonium in de stad Groningen heeft te maken met ondeugdelijke balkons die moeten worden aangepakt. Al wil de christelijke woningstichting het woord 'onveilig' niet in de mond nemen.

Het gaat om drie straten in de Rivierenbuurt.

De woonblokken met doorgaande galerijen zijn gebouwd in de jaren zestig van de vorige eeuw. Precies het soort woningen waarvan toenmalig minister Stef Blok van Wonen in 2012 besloot dat ze op veiligheid zouden moeten worden gecontroleerd.

Incident in Leeuwarden

De aanleiding voor deze maatregel was het afbreken van een galerij van een flat in Leeuwarden in 2011. In de jaren daarna kregen woningcorporaties en andere vastgoedeigenaren de opdracht hun appartementen met 'uitkragende' galerijen te laten inspecteren.



Deze zaak staat los van de balkon-kwestie aan de Westindischekade in Stad. Daar brak afgelopen zomer een balkon af. De oorzaak bleek in dit geval het zout, dat tijdens de bouw aan het beton werd toegevoegd om het sneller te laten drogen. Deze zaak staat los van de balkon-kwestie aan de Westindischekade in Stad. Daar brak afgelopen zomer een balkon af. De oorzaak bleek in dit geval het zout, dat tijdens de bouw aan het beton werd toegevoegd om het sneller te laten drogen. Woningcorporatie Lefier heeft nu besloten 153 balkons aan de Westindischekade te verstevigen. Tot die tijd mogen de huurders daar geen gebruik van maken. Verder laat Lefier enkele honderden balkons van andere flatgebouwen onderzoeken op mogelijk afbreekgevaar.



Veertig complexen gecontroleerd

Ook Patrimonium moest eraan geloven. 'We hebben veertig complexen, verspreid over de hele stad, laten controleren. Alleen dat al heeft ons 150.000 euro gekost', zegt hoofd onderhoud Ludo Kobes. 'Uiteindelijk bleek er bij ruim veertig woningen in de Rivierenbuurt mogelijk iets aan de hand.'

Stutten geplaatst

Daarom werden afgelopen voorjaar uit voorzorg bij deze woningen de galerijen gestut. 'We kregen via een brief het verzoek of we onze tuindeuren wilden open laten staan, zodat ze erbij konden. De stutten werden geplaatst en ze vertrokken weer. Daarna hoorden we niets meer', zegt Marcus Roos, één van de bewoners.

'Dat komt omdat het maanden duurt voordat de uitslag van zo'n onderzoek er is', reageert Kobes. 'Maar nu is duidelijk wat er moet gebeuren. De bewoners krijgen binnenkort hierover een brief.'

Onvoldoende draagkracht

Het blijkt dat bij zes bovenwoningen de galerij daadwerkelijk moet worden aangepakt. 'Daar zit de wapening (betonijzer, red.' te diep in de vloer', zegt Kobes. 'Waarschijnlijk hebben bouwvakkers tijdens de bouw over de wapening heen gelopen. Daardoor is de draagkracht onvoldoende.

Kosten

Kobes schat dat de aanpak tussen de vijf- en achtduizend euro per balkon gaat kosten. 'Bij de andere woningen halen we de stutpalen weer weg. Die zijn veilig en kunnen nog tientallen jaren mee.'

Roestend betonijzer?

Bewoner Roos denkt dat er meer aan de hand is. 'Als het geregend heeft, ligt er bruin water bij mij voor het achterhuis. Dat is volgens mij afkomstig van het roestend betonijzer in de galerijvloer.'

Kobes is bekend met dit probleem: 'Dat water sijpelt door scheuren die in de loop van de tijd zijn ontstaan. We weten ervan en zijn nog aan het nadenken over een oplossing. Maar het is niet zo dat deze balkons nu onveilig zijn'.

