'Spierballentaal van Pekela; op de inhoud gaan ze niet in'

Verschillende partijen in de gemeenteraad van Veendam zijn niet onder de indruk van de reacties vanuit Pekela op het onderzoek dat Veendam wil uitvoeren naar een mogelijke (gedeeltelijke) herindeling met Pekela.

Een eerder onderzoek van voormalig burgemeester Henk Bakker van Bedum concludeert dat de ambtelijke organisatie De Kompanjie niet goed functioneert.

Geen twee kapiteins

De organisatie wordt niet goed aangestuurd en Bakker adviseert de gemeente Veendam dat, wanneer bijvoorbeeld de gemeentesecretaris van Veendam boven die van Pekela wordt geplaatst, er tenminste geen sprake meer is van twee kapiteins op een schip.



Dit is het schofferen van de Pekelders. Dit pikken wij niet Arthur van Dooren - Fractievoorzitter PVV

Het vervolg laat zien dat Veendam wil onderzoeken of het wil herindelen met (een deel van) Pekela. Dat valt in Pekela verkeerd.

'Dit is het schofferen van de Pekelders. Dit pikken wij niet', verwoordt PVV-voorman Arthur van Dooren die gevoelens. Ook SP-fractievoorzitter Pim Siegers trekt fel van leer.

'Weinig inhoudelijk'

In Veendam zijn de grootste coalitiepartijen GemeenteBelangen en Partij van de Arbeid niet onder de indruk van de reacties vanuit Pekela.

'Spijtig genoeg zijn de reacties vanuit de gemeente Pekela weinig inhoudelijk', zegt fractievoorzitter Christel Knot van GemeenteBelangen. 'Het is vooral spierballentaal. Wij betreuren dat, we willen dit vooral op een inhoudelijke manier oppakken.'

Oog voor personeel

'Wij volgen het conflict tussen Veendam en Pekela op de voet', aldus fractievoorzitter Yvette de Raad. 'Wat ons betreft moet er in dit conflict vooral oog zijn voor het personeel, er moet absoluut goed voor de medewerkers worden gezorgd.'

'Dubbele agenda'

Alleen de Veendammer SP toont zich solidair met de reactie vanuit Pekela. 'Wij waren voorstander van een onderzoek naar het functioneren van de ambtelijke organisatie De Kompanjie', aldus SP-fractievoorzitter Harrie Schoonewille.

'Maar uit het onderzoek komen vooral antwoorden die een dubbele agenda lijken te hebben. Het gaat niet enkel om het functioneren van De Kompanjie als organisatie, maar vooral de rol van Veendam als grote broer, die wil bepalen wat het kleine broertje moet doen. Dat geeft altijd bonje. Wij snappen het gevoel dat dit in Pekela wordt ervaren als broedermoord.'

Ongewenste suggesties

Burgemeester Sipke Swierstra ontkent dat er ruzie is met haar samenwerkingspartner Pekela.

'Er is geen oorlog, geen conflict met Pekela. We hebben ook meermaals met Pekela gesproken. Hun suggestie dat ons onderzoek uit de lucht komt vallen, is niet juist. We hebben bij het begin van het rapport Bakker de lijn uitgezet met de vraag: wat willen we als Veendam nu eigenlijk?'

'Wij hebben een paar keer informeel overlegd met Pekela. Het is ons duidelijk geworden dat Pekela een groot belang heeft in het handhaven van De Kompanjie zoals die nu is. Niet verwonderlijk gezien hun positie. Maar zij hebben aangegeven dat de suggesties van het rapport Bakker niet wenselijk zouden zijn.' Volgens Swierstra moet een vervolgonderzoek dan ook helderheid opleveren.

Dat Pekela niet zelfstandig verder kan, kan niet ten koste gaan van onze inwoner Ina Felder - Fractievoorzitter VVD Veendam

'Moddergooien lost niets op'

Wat betreft coalitiepartij VVD in Veendam is de uitkomst van het onderzoek al helder. 'Dat Pekela niet zelfstandig verder kan, kan niet ten koste gaan van onze inwoners', aldus fractievoorzitter Ina Felder.

'Als De Kompanjie niet werkt, kap er dan mee. Beter een einde met een schrik dan een schrik zonder einde. Probeer daarover met Pekela tot oplossingen te komen. Moddergooien lost echt niks op.'

