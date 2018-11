Groninger roeiteams krijgen wildcard voor Harlingen-Terschelling

De Sloeproeiers Groningen in actie (Foto: Sloeproeiers)

De Sloeproeiers Groningen en een studententeam van Noorderpoort Energy & Maritime krijgen een wildcard om te starten in de zogeheten Koninginnerace, een roeiwedstrijd over 35 kilometer van Harlingen naar Terschelling.

Opvallende prestaties

De wachtlijsten voor deelname aan de race is lang, maar door het verstrekken van wildcards kunnen bijzonder presterende teams toch deelnemen. De Groninger Sloepoeiers roeien nog maar een jaar samen, maar volgens de organisatie van de race zijn ze al door de sloeproeiwereld opgemerkt door hun prestaties.

Authentieke sloepen

De Sloeproeiers Groningen varen in een authentieke reddingssloep van een in 1896 gebouwd Fins stoomschip. Alleen authentieke sloepen worden nog toegelaten in de wedstrijd van Harlingen naar Terschelling.

Het team van Noorderpoort doet mee in de historische sloep Zeeolifant. Dit jaar roeiden ze ook mee in de wedstrijd, in de sloep die uit 1923 dateert.

De race wordt volgend jaar op 31 mei geroeid.