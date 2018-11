'Natuurlijk zie ik het wethouderschap in Groningen zitten'

Ze heeft zich met hand en tand verzet tegen een fusie van Haren met buurgemeente Groningen. Nu die een feit is legt ze zich erbij neer en hoopt ze zelfs op een zetel in de Groninger gemeenteraad. Maar de flamboyante Mariska Sloot (49) wil meer dan dat.

Inwoners van de gemeente Groningen, Haren en Ten Boer gaan op 21 november naar de stembus om de gemeenteraad te kiezen voor de nieuwe gemeente Groningen. In het kader van de herindelingsverkiezingen gaan verslaggevers Peter Steinfort en Robert Pastoor op bezoek bij kanidaat-raadsleden van de dertien partijen die meedoen.

Wethouder

'Als ik wethouders-kandidaat zou zijn, dan zie ik dat zeker zitten', antwoordt ze op de vraag of ze trek heeft in het wethouderschap in Groningen. 'Het is natuurlijk wel afhankelijk van welke portefeuille.'

Sloot staat op plek drie op de lijst van Stad en Ommeland, de voormalige Stadspartij. 'Ik ga ervan uit dat Stad en Ommeland veel meer zetels dan drie gaat krijgen. Ik ga voor acht', zegt ze zelfverzekerd.



Mariska Sloot was sinds 2014 namens haar huidige partij Gezond Verstand Haren (GVH) wethouder in een college met verder VVD en D66. De bestuurders hebben de rit niet met elkaar uitgezongen. Eerst stapte VVD uit het college, daarna GVH. Beide coalitiebreuken waren terug te leiden naar de herindelingsperikelen in de gemeente Haren.





Haren

De voormalig wethouder wil de belangen van onder meer Haren in de Groninger raad gaan vertegenwoordigen. 'Ik wil invloed uitoefenen op de eerder gemaakte afspraken', zegt Sloot in haar woonkamer. Ze wil dat de gemaakte afspraken die tijdens het herindelingstraject zijn gemaakt door Groningen, Haren en Ten Boer naleeft



Onbekend is Groningen niet voor haar. Ze woonde er jarenlang. Tijdens het flyeren voor haar nieuwe partij viel het haar op dat ze nog altijd door veel mensen wordt aangesproken. 'Tuurlijk, het zal hier anders zijn. Je bestuurt hier meer op hoofdlijnen. Ik denk ook dat je meer uren in het raadswerk moet steken.'

De lijntjes tussen burger en gemeente wil ze kort houden. Mensen kunnen haar dan ook altijd bestoken met vragen en opmerkingen.



Wennen

Gezond Verstand Haren laat ze dus achter zich, maar de partij kan niet los worden gezien van Mariska Sloot; ze was één van de oprichters. Die partij is inmiddels opgegaan in Stad en Ommeland. Functioneren in de nieuwe partij is wel wennen voor haar.

'We nemen onze kennis mee uit Haren, dat zie je ook terug in het verkiezingsprogramma. Dat is dus niet wennen, maar het is wel wennen aan de nieuwe mensen. Dat is ook heel leuk.'

