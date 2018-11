Wie is Cora-Yfke Sikkema, de nieuwe burgemeester van Oldambt?

Cora-Yfke Sikkema is maandagavond voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Oldambt. Maar wie is zij eigenlijk?

Sikkema is 47 jaar, geboren en getogen in Delfzijl en heeft op de Rijksuniversiteit Groningen Sociologie gestudeerd.

Carrière

Sinds 2014 is Sikkema namens GroenLinks wethouder en locoburgemeester van de gemeente Haarlem, de stad waar zij ondertussen zeventien jaar woont. Daarvoor bekleedde ze functies bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Korps Landelijke Politiediensten en Universiteit Utrecht.

'Roots'

Sikkema's man komt uit Nieuwe Pekela. De roots van beide liggen dus in onze provincie.

'Er is al op Funda gekeken', zegt zij lachend. 'Mijn man woont in Den Haag dus wij moeten even kijken hoe we het logistiek gaan doen. Maar hij is heel blij en heeft mij gesteund.'

Waarom Oldambt?

Maar waarom is Sikkema bereid om Haarlem na zeventien jaar te verlaten? 'Oldambt is een gemeente in de provincie Groningen, dat vind ik echt super leuk! Ik denk dat ik Groningers kan begrijpen en voelen.'

Over de gemeente Oldambt zegt zij: 'Oldambt heeft een hele mooie combinatie van Winschoten als stad en de dorpen daar omheen. Het zijn mooie dorpen met prachtige landschappen.'



Ik weet dat het grote schoenen zijn die ik moet vullen, maar ik ben een ander persoon. Ik moet mijn weg zien te vinden Cora-Yfke Sikkema - Voorgedragen burgemeester Oldambt

Grote schoenen

De vacature is vrijgekomen door het plotselinge overlijden van Pieter Smit, op 10 april dit jaar. Hij overleed aan een hartstilstand. Smit was enorm geliefd in de gemeente. Bij zijn afscheid stonden duizenden inwoners langs de weg om een laatste groet te brengen.

'Ik vond het heel mooi om te merken hoe warm over hem werd gesproken', zegt Sikkema. 'Deze vacature had er natuurlijk niet moeten zijn. Ik weet dat het grote schoenen zijn die ik moet vullen, maar ik ben een ander persoon. Ik ga dingen ook anders doen en moet mijn eigen weg zien te vinden samen met de raad, het college, de bewoners en de ondernemers. Ik verwacht veel moois.'

'Heel dubbel'



Het is de bedoeling dat de geboren Delfzijlster in januari 2019 begint als burgemeester.

'Daarover heb ik toch wel een dubbel gevoel. Ik woon nu zeventien jaar in Haarlem en ik hou van die stad, dus het is gek om dat te verlaten. Maar ik heb de ambitie om burgemeester te worden. Ik ben blij en vereerd dat de raad mij uit heeft gekozen.'

