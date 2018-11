Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Acht jaar oude antibiotica-zaak komt weer op gang De pluimveebedrijven hielden zich bezig met illegale antibiotica

De huidige chef van de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE) en de CIE-officier moeten worden gehoord over het onderzoek naar handel in illegale antibiotica in de pluimveesector.

Het Openbaar Ministerie vervolgt hiervoor twee bedrijven en zes directeuren en leidinggevenden. De handel gebeurde in crimineel georganiseerd verband, zo is de verdenking. De zaak duurt al acht jaar. 3,5 ton illegale antibiotica In 2011 viel justitie binnen bij zes pluimveehouderijen en zes woningen in Groningen en Overijssel. Zes mannen uit onder meer Appingedam, Uithuizen en Middelstum werden opgepakt. Bij de inval werd 3,5 ton illegale antibiotica gevonden. Justitie legde beslag op auto's, woningen en bankrekeningen van de verdachten. De handel zou tussen 2008 en 2011 hebben plaatsgevonden. Voorbespreking getuige Het onderzoek stagneerde in 2012. Toen wilden de advocaten de belangrijkste getuige in de zaak, de chef van de CIE horen. Kort voor het verhoor nam de officier van justitie de af te leggen verklaring door met de getuige. Een grove fout, zo vond de rechtbank. Dit was nog te repareren door informanten van de CIE te horen bij de rechter-commissaris, maar daar ging het OM voor liggen. De identiteit van de informanten mocht namelijk koste wat het kost niet bekend worden gemaakt. Door een weigerachtige houding verspeelde het OM hiermee het recht tot verdere vervolging, zo vond de rechtbank in 2014. Hoge Raad Het OM ging tegen deze uitspraak in hoger beroep. De kwestie werd tot aan de hoogste rechters van het land, de Hoge Raad, uitgevochten. De Hoge Raad verwees de zaak via het Hof terug naar de rechtbank in Groningen. Naast het horen van de huidige CIE-officier en -chef moeten er nu nog drie mede-onderzoekers worden gehoord. Aangifte tegen de officier Dit besluit werd morrend door de verdediging ontvangen. Want die willen de informanten, de tipgevers horen. 'Ik denk dat die informanten helemaal niet bestaan. En de lieden die nu moeten worden gehoord, wat kunnen die hier nu nog over zeggen?', zei strafpleiter Jan Boone. Hij deed aangifte tegen de officier van justitie die destijds de getuige influisterde. Dit leidde niet tot een vervolging. Volksgezondheid in gevaar Het OM tilt desondanks zwaar aan deze zaak omdat de verdachten door het gebruik van illegale middelen de volksgezondheid in gevaar zouden hebben gebracht. De handel werd volgens het OM niet alleen Nederland, maar ook in Polen en Duitsland bedreven. De zaak gaat in maart of april 2019 verder. Lees ook: - Gerechtshof gooit hoger beroep antibioticazaak in prullenbak (2015)

- Vormfouten stapelen zich op in antibioticazwendel (2015)