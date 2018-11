Meer bewijs nodig in rechtszaak bloedige vechtpartij in Stad

De mannen vochten in de Bruine Ruiterstraat en de Pelsterstraat in Stad (Foto: Martin Nuver/112Groningen)

'Ik voel me erg in de steek gelaten door het Openbaar Ministerie.' Dat zei een 31-jarige Stadjer maandag tegen de rechter nadat zijn rechtszaak over een bloedige vechtpartij werd uitgesteld.

De man wordt verdacht van poging tot doodslag bij een bloedige vechtpartij aan de Bruine Ruiterstraat en de Pelsterstraat in Stad, in de ochtend van 31 maart. Bij deze vechtpartij liep hij zelf een steekwond in zijn gezicht op.

Poging tot moord

De 37-jarige medeverdachte, eveneens uit Groningen, wordt poging tot moord op de Stadjer verweten. Hij hield aan de vechtpartij een gebroken neus over. De Stadjer zou hem in het gezicht hebben geslagen.

'Was het een mes of een ring?'

De rechtszaak tegen de Stadjer werd maandag uitgesteld omdat het Openbaar Ministerie (OM) meer onderzoek wil doen. Zo wil het de camerabeelden van de vechtpartij scherper zien te krijgen. Tijdens de vechtpartij zou er zijn gezwaaid met een voorwerp.

Volgens de aanklager is er wel een 'schittering' te zien, maar is niet duidelijk of het om het mes gaat waarmee de verdachte in zijn gezicht werd gestoken. 'Het zou ook een ring kunnen zijn.'

Dna-sporen

Om meer duidelijkheid te krijgen moet de man meewerken aan psychologisch onderzoek. Verder worden dna-sporen op het mes onderzocht door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Zo moet duidelijk worden wie het mes ná de vechtpartij in handen had.

Mes afgepakt

Volgens de lezing van de Stadjer werd hij door een 37-jarige medeverdachte gestoken. Deze man kon worden overmeesterd door twee andere personen. De Stadjer zou daarop zelf het mes hebben afgepakt en het alarmnummer hebben gebeld. Daarna werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij werd geopereerd.

Doorgesneden aangezichtszenuw

De man bleek een doorgesneden aangezichtszenuw te hebben, mogelijk met blijvende gevolgen. Binnen 24 uur na de operatie werd hij in het ziekenhuis gearresteerd op verdenking van poging tot doodslag. Vervolgens zat hij zes weken in voorarrest.

'Keihard in mijn gezicht gestoken'

'Weet u wel hoe lang ik naar deze zaak heb uitgekeken?', zei hij tijdens de korte zitting. 'Huis kwijt doordat ik heb vastgezeten, mijn gelaat scheef omdat ik keihard in mijn gezicht ben gestoken en dan mag ik naar de psycholoog. Poging doodslag? Dat is er op mij gepleegd!'

Bij de vechtpartij vloeide zoveel bloed, dat de gemeentelijke reinigingsdienst eraan te pas moest komen.

De rechtszaak wordt komend voorjaar weer behandeld.

