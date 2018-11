'Wij bekijken de wereld door de sportbril'

Martijn van der Veen is 45 jaar. Geboren en getogen in Groningen en in het dagelijks leven advocaat. Als lijsttrekker van de Sportpartij doet hij voor het eerst mee aan de verkiezingen. 'Wij dromen van een sportfilosofie die Groningen als sportstad verder brengt.'

Inwoners van de gemeente Groningen, Haren en Ten Boer gaan op 21 november naar de stembus om de gemeenteraad te kiezen van de nieuwe gemeente Groningen. In het kader van de herindelingsverkiezingen gaan verslaggevers Peter Steinfort en Robert Pastoor op bezoek bij kandidaat-raadsleden van de dertien deelnemende partijen.

Veel raakvlakken

'Wij bekijken de maatschappij door de sportbril', zegt Van der Veen. 'Als je dan goed kijkt dan zie je dat veel beleidsterreinen, of het nu om integratie, onderwijs of zorg gaat, raakvlakken hebben met sport. Wij denken dat dat onvoldoende wordt onderkend en willen dat graag breder uitdragen.'



Je kunt met sport de zorgkosten enorm drukken, ten minste als je het goed inzet Martijn van Veen - Sportpartij

Sport is volgens Van der Veen de rode draad door de samenleving. 'En het is een manier om mensen met elkaar te binden. Dan heb ik het dus over integratie. Maar je kunt met sport ook de zorgkosten enorm drukken, ten minste als je het goed inzet. Jong geleerd, is oud gedaan zullen we maar zeggen. Bovendien kan sport ingezet worden als marketingmiddel voor Stad en Ommeland. Kortom: allemaal winstmogelijkheden.'



Geen jongensdroom

Van der Veen is dus een nieuw gezicht in de politieke arena, en dat is wel even wennen. 'Ik hou van mensen. Het zou mooi zijn om iets voor de inwoners van de nieuwe gemeente Groningen te kunnen betekenen. De politiek, en nu ben ik eerlijk, was geen jongensdroom. Maar ik moet zeggen dat het heel leuk is om je onder de politici te kunnen bewegen.'

Eerlijk en transparant

'Wat de kiezers van de Sportpartij kunnen verwachten? Honderd procent inzet, eerlijkheid, transparantie en doen wat je zegt. En ook niet weglopen als het misgaat, want dat missen we nogal in de huidige politiek.'

Derde sportpartij

Het is voor de derde keer in Nederland dat er een sportpartij meedoet aan de verkiezingen. 'In Amsterdam is er één keer een zetel behaald', weet Van der Veen. 'In die periode is toen wel de Jaap Edenbaan gerealiseerd. En in Rotterdam is het destijds geloof ik niet gelukt.'

'Dromen van twee zetels'

Of het in Groningen wél gaat lukken, is nog even afwachten. Op basis van een recente peiling van Maurice de Hond, in opdracht van GroenLinks, zou de Sportpartij geen enkele zetel behalen. Maar Van der Veen heeft een rotsvast vertrouwen in een goede afloop.

'De Hond zit ernaast. Ik ga uit van twee zetels, misschien nog wel meer. Wij dromen van een sportfilosofie die Groningen als sportstad verder brengt.'

Lees ook:

- 'Het is eigenlijk heel gek dat er geen vrouwen in het college zitten'

- 'Ik ben fris en fruitig genoeg om er nog een periode aan vast te plakken'