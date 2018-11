Loppersum Vooruit: 'ProRail is nalatig bij beveiligen onbewaakte overgangen'

De onbewaakte overgang aan de Voslaan in Winsum. Inmiddels is er een noodweg en is de overgang dicht (Foto: Archief FPS (Jos Schuurman))

De gemeente Loppersum moet zelf maar met oplossingen komen om de onbewaakte spoorwegovergangen veiliger te maken. De veiligheid van inwoners is in het geding. Dat vindt althans Loppersum Vooruit.

De partij kaartte het probleem maandagavond opnieuw aan tijdens de vergadering over de begroting voor komend jaar.

Veel verkeer

In Loppersum zijn nu nog drie onbewaakte spoorwegovergangen die in het vizier zijn om aangepakt te worden. Met name de overgang bij de Sjuxumerweg is de gemeente een doorn in het oog, omdat daar relatief veel verkeer overheen komt.

Ook zit er een bocht in het spoor, waardoor je nóg beter moet uitkijken om de trein te kunnen zien.

Doden en gewonden

De angst is niet ongegrond. Eind 2016 ging het mis op een onbewaakte spoorwegovergang in Winsum. Een trein botste op een vrachtwagen, met achttien gewonden tot gevolg. Twee jaar daarvoor waren op dezelfde overgang twee dodelijke ongevallen.

Volgens Loppersum Vooruit wordt het probleem al vijf jaar lang erkend door ProRail, maar is de schop nog altijd niet de grond in gegaan. De partij vindt dit nalatig van ProRail. Ook verantwoordelijk wethouder Rudi Slager moet de druk opvoeren, en zich niet achter het spoorbedrijf verschuilen, zegt raadslid Erwin Swaagman:

'De wethouder is ook verantwoordelijk, want je moet staan voor de veiligheid van de inwoners die hier gebruik van maken. Wij eisen nu daadwerkelijk actie.'

Hekken

De partij stelt voor om bijvoorbeeld houten hekken te plaatsen bij onbewaakte spoorwegovergangen. 'Dan kun je de sleutel geven en afspraken maken met mensen die hiervan gebruikmaken', aldus Swaagman.

Slager benadrukt dat ook bij hem de veiligheid voorop staat, en zich absoluut niet verschuilt achter ProRail. Bij een aantal overgangen zijn al maatregelen genomen: 'We hadden aanvankelijk acht onbewaakte overgangen. Bij een aantal daarvan hebben we al hekken geplaatst, en afspraken gemaakt met de boer die hiervan gebruik maakt.'

Bij de overgang aan de Sjuxumerweg is een dergelijke oplossing niet mogelijk. Volgens Slager kost het beveiligen van de overweg één miljoen euro. Iets wat de gemeente niet kan betalen.

Grote bedragen

Dat het bij dergelijke projecten om grote bedragen gaat, wil Slager nog maar eens benadrukken. 'Alleen al een onderzoek naar de mogelijkheden voor het beveiligen van de overgang kost 150.000 euro. En dan is er alleen nog maar over nagedacht.'

ProRail is de laatste jaren in het hele land actief om onbewaakte spoorwegovergangen eruit te halen of te beveiligen. Ook Loppersum komt aan de beurt, maar nog niet op korte termijn, verwacht Slager: 'Waarschijnlijk denken ze: in Loppersum zijn geen drukke overgangen, die zetten we onderaan het lijstje. Dat kost tijd. Ik kan het proces niet versnellen, maar wel zeggen: schiet eens op.'

Starterswoningen

Bij de begrotingsvergadering maandag vroeg VVD-raadslid Bert Jan Huizing aandacht voor de woningmarkt, met name in de kleine dorpen. Volgens Huizing zijn er te weinig huizen te koop, met name voor starters.

'Als je even kijkt op Funda, zie je dat er in Leermens geen huis te koop is. Terwijl veel jeugd daar graag wil blijven wonen, mits er een betaalbaar huis is.'

Wethouder Pier Prins (CDA) laat weten dat er aan de randen van de dorpen geen woningen gebouwd kunnen worden, maar binnenin de dorpen wel. 'Het zou mooi zijn als we lege plekken kunnen opvullen, of in het kader van de versterking voor sloop en herbouw kiezen.'

Potverteren?

De (positieve) begroting voor 2019 is nog geheel zelfstandig gemaakt door de gemeente. Vanwege de fusie met Delfzijl en Appingedam in 2021 houdt de provincie volgend jaar een oogje in het zeil.

PvdA-raadslid Lies Oldenhof merkt daarbij op om de 'erfenis' van de gemeente Loppersum in aanloop naar de fusie zo klein mogelijk te houden:

'Laat de erfgenamen de Lopsters zelf zijn, die er in de moeilijke jaren hard voor hebben gewerkt om de voorzieningen op orde te krijgen. Als er iets in de dorpen moet gebeuren, moet dat nu. Van de nieuwe gemeente is dat de eerste jaren niet te verwachten.'

Lees ook:

- Loppersum Vooruit maakt zich ernstige zorgen over Lopster spoor

Trein botst op vrachtwagen en ontspoort: meerdere gewonden

- Loppersum wil kunstgrasvelden aanleggen: 'Absoluut géén rubberkorrels'