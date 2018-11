Deel dit artikel:













Stroomstoring in Oostwold Oldambt (Foto: Archief RTV Noord)

In Oostwold, in de gemeente Oldambt, is een stroomstoring. Omwonenden van het Tichelwerk hebben sinds half zes in de ochtend geen stroom.

Enexis verwacht dat de storing voor half negen is verholpen. Het is onduidelijk hoeveel huishoudens last hebben van de storing en hoe die is ontstaan.