Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Stroomstoring in Oostwold Oldambt is opgelost (Foto: Archief RTV Noord)

In Oostwold, in de gemeente Oldambt, was dinsdagochtend een stroomstoring. Omwonenden van het Tichelwerk hadden sinds half zes in de ochtend geen stroom.

Zo'n twee uur later had iedereen weer stroom. Het ging om een spontane storing in een kabel. Zo'n 25 huishoudens werden getroffen.