Ganzen geven goudknopje nieuw thuis in Lettelberterpetten

In de Lettelberterpetten is een plantensoort ontdekt die nog niet eerder in dat gebied is waargenomen: het Goudknopje.

De ontdekking is gedaan door Rene Oosterhuis, beheerder voor het Groninger Landschap in het Westerkwartier.

Ganzen

Het plantje komt uit Zuid-Afrika en groeit in ons land vooral in de kustgebieden. Ook in het Lauwersmeergebied en de Dollard komt hij voor. 'Ze groeien graag op plekken die 's winters onder water staan en die in de zomer uitdrogen', vertelt Oosterhuis. 'De zaadjes zijn waarschijnlijk meegenomen door ganzen die in de winter gebadderd hebben in het Leekstermeer.'

Het Goudknopje is een soort vetplantje dat tien tot vijftien centimeter groot wordt. Hij heeft een geel bloemetje en bloeit in het najaar. De plant is in 1971 voor het eerst gezien in ons land in de Flevopolder.

