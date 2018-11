File op A28 richting Stad door ongeval (update)

Het verkeer op de A28 in de richting van de stad Groningen stond dinsdagochtend vast door een ongeval.

Tussen Assen-West en Vries botsten drie auto's op elkaar. Rond negen uur stond er een file van zes kilometer. De vertraging is ongeveer een half uur.

Verkeer werd over de vluchtstrook geleid, de rijbaan was dicht. Tegen kwart over negen was de weg weer vrij.

Maandagochtend stond het verkeer er ook vast, na een ongeluk.

Lees ook:

- A28 is weer vrij; files richting Stad zijn opgelost