Door blessures geteisterde sportster uit Kloosterburen geeft niet op

Voetballen en hardlopen waren haar grote passies, maar na meerdere blessures en operaties wil haar knie niet meer. De 24-jarige Loes Korhorn uit Kloosterburen moest haar veelbelovende sportcarrière beëindigen.

Ze voetbalde vorig seizoen nog in het eerste dameselftal van Eenrum Kloosterburen Combinatie (EKC).

'Het was moeilijk om mijn teamgenoten achter te laten en zelf niet meer te kunnen spelen. Ook omdat je natuurlijk ambities hebt wat dat betreft. Maar ik had te veel pijn', vertelt Korhorn, die destijds met tranen afscheid nam van haar team. Ook hardlopen doet ze niet meer.

Blessureleed

De eerste knieblessure kreeg ze op 14-jarige leeftijd. Ze scheurde haar knieband. Nadat die hersteld was ging het vier jaar later weer mis. Toen scheurde Korhorn haar meniscus, waarna deze gehecht moest worden. Toch bleef de pijn en uiteindelijk is de meniscus eruit gehaald. Drie operaties later leek het weer de goede kant op te gaan. 'Maar de pijn kwam terug en ik bleek slijtage in mijn rechterknie te hebben', vertelt ze.

Ze heeft het er emotioneel wel moeilijk mee gehad dat ze niet meer kon sporten. Ook het hardlopen mist ze. 'Hardlopen was echt iets van mij en m'n vader. Dat was ons ding', zegt Korhorn.

Coach van het tweede

Ze heeft besloten niet bij de pakken neer te gaan zitten en is nu coach van het tweede EKC-dameselftal. Dat team geeft haar weer plezier. Samen met Olger Jonker staat ze aan de zijlijn om de dames naar de winst te loodsen.

'Het doet mij nu minder pijn om het voetbal te missen. Dit is een hartstikke leuk team en ze doen het goed.' De ambities zijn hoog want ze hoopt dat het team bovenaan eindigt zodat ze kunnen promoveren. 'Het eerste dameselftal speelt een paar klassen hoger dus het zou mooi zijn als dit team daar dichter bij komt. Dan liggen de niveaus wat meer gelijk.'

Vrouwenzaken

Het doorzettingsvermogen van de trainster is een voorbeeld voor het damesteam. De spelers zijn blij met de nieuwe coach. 'Loes is hartstikke gezellig en heeft een goede kijk op het voetbal. Ze heeft verstand van de technische kant. En het is fijn om in een damesteam een vrouw te hebben voor de vrouwelijke zaken', lacht speelster Marlies Tammens.

Derde helft

'Toen ik begon heb ik tegen de dames gezegd dat ik fanatiek ben en daardoor soms wat fel kan zijn. Maar na die tijd begint de derde helft en dan is het weer gezelligheid. Dat heb ik wel geleerd bij het voetbal, dat een derde helft heel belangrijk is', lacht Korhorn.