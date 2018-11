Moeten we over op meer kernenergie? (Foto: ANP)

Nederland moet zo snel mogelijk nieuwe kerncentrales bouwen. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff zegt dat dat nodig is om zo de klimaatdoelen te halen.

Coalitiepartners D66 en ChristenUnie zeggen in een reactie al niets te zien in het plan.

'Relatief schoon'

Volgens Dijkhoff is kernenergie relatief schoon: er komt geen CO2 vrij. Wel ontstaat er radioactief afval.

Het kabinet wil nog dit jaar met bedrijfsleven en andere organisaties tot een klimaatakkoord komen. Dat akkoord is nodig om de uitstoot van CO2 te verminderen.

Lubach

Met wind- en zonne-energie alleen red je het niet, denkt Dijkhoff.

In het programma Zondag met Lubach betoogde Arjen Lubach deze week nog dat kernenergie het minst slechte alternatief is:

Ons Lopend Vuur: Het wordt hoog tijd voor kernenergie

