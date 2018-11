Tentamens op zaterdag: 'Gewoon een rare dag'

Op zaterdag een tentamen maken: steeds meer studenten van de Rijksuniversiteit Groningen moeten eraan geloven.

De druk op de tentamenzalen van de Rijksuniversiteit Groningen is al jaren te hoog. Dit komt volgens de universiteit simpelweg doordat faculteiten in dezelfde periodes tentamens plannen. Ook nemen opleidingen steeds vaker toetsen af.

De universiteit huurt daarom ruimtes in bijvoorbeeld MartiniPlaza voor het afnemen van tentamens, maar dat lukt volgens een woordvoerder niet altijd. De oplossing: tentamens in het weekend.

'Kost extra geld'

Rico vindt het maar niets, hij heeft net zijn tentamen erop zitten. 'Ik woon op een uur rijden, en het kost me gewoon extra geld in het weekend.' Dat probleem heeft Casper ook. 'Het is gewoon een rare dag. Mijn ov-kaart is doordeweeks geldig, dus in het weekend moet ik extra betalen.'

De Rijksuniversiteit Groningen heeft 'de intentie om tentamens in het weekend zo veel mogelijk te beperken'. Afgelopen zaterdag stonden in de Aletta Jacobshal op het Zerniketerrein vijf tentamens op de rol. En dat was pittig voor Casper: 'Het ging niet zo goed, ik gooi het op de herkansing', zegt hij.

Betere tijden vanaf 2020

Volgens de universiteit moet het vanaf 2020 beter gaan. Dan is de uitbreiding van de Aletta Jacobshal klaar en is er een extra tentamenzaal voor 590 studenten. Tot die tijd is het even doorbijten.

Tessa komt net de tentamenzaal uitlopen: 'Het is gewoon jammer, want je wilt in het weekend wat leuks doen, uitgaan met vrienden of zo. Maar nu zit je in de tentamenhal en dat is eigenlijk echt niet leuk.'