Eigenaar van hond die puppy doodbeet meldt zich: 'Er zijn twee verliezers'

De eigenaar van de hond die vorige week puppy Nova van Marianne van der Borgh doodbeet, heeft zich gemeld. 'Aan de ene kant ben ik opgelucht dat ik het nu kan afsluiten en het een plekje geven. Maar eigenlijk zijn er twee verliezers', vindt Van der Borgh.

'Het is dubbel', zegt ze 'Die mensen zijn ook aangedaan. Via via zijn ze erachter gekomen wat er is gebeurd.'

Aanval in het park

Haar Jack Russell-pup werd afgelopen vrijdag aangevallen in het Winschoter stadspark; zaterdagnacht overleed het dier bij de dierenarts. Het stel dat met de hond wandelde had de ernst van de situatie niet in de gaten en vertrok weer, waarna Van der Borgh een oproep deed.

'Emotioneel gesprek'

Maandagavond laat kreeg ze een telefoontje van de eigenaar van de hond. 'Dat was een emotioneel gesprek. De man vertelde dat ze de hond nog maar een week hadden. Ze wisten ook niet dat hij dit in zich had. Het is nog een jong dier. Ze moeten zelf besluiten wat ze met de hond gaan doen, daar ga ik me niet in mengen.'

Nieuwe hond?

Komt er na het drama met Nova weer een nieuwe hond in huis? 'Ik dacht dat ik na mijn vorige hond, Noah, nooit meer zo veel van een hond zou kunnen houden. Nova heeft mij geleerd dat het absoluut kan. Er is zeker ruimte voor een nieuw hondje en die komt er ook.'

Lees ook:

- Wie weet wie puppy Nova heeft doodgebeten?