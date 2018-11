Rondje Groningen gaat de lucht in

Bouwkranen in hartje Stad (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

Loeiende sirenes, een vliegensvlugge trein en werk in de lucht. Rondje Groningen neemt je in sneltreinvaart mee langs opvallende social mediaposts uit de provincie.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland op een rij in Rondje Groningen. Door de berichten kan dit artikel wat langer laden dan andere stukken.

1) Brand!

Zit je rustig met z'n zessen een filmpje te kijken in je studentenhuis, gaat ineens het brandalarm af. Wat er dan gebeurt, vertelt student Niels uit Stad op de site van de brandweer.



2) Idrissi heeft zijn keuze gemaakt

Oussama Idrissi, voormalig aanvaller van FC Groningen, is opgenomen in de definitieve selectie van het Marokkaanse voetbalelftal. De AZ-speler kwam eerder uit voor jeugdelftallen van Oranje, maar als hij speeltijd krijg bij Marokko kan hij niet meer voor Nederland uitkomen.

[Tweet:https://twitter.com/anouaramrani/status/1059754779759599616?s=21]

3) Derby

Bij FC Groningen maken ze zich intussen op voor de Derby van het Noorden.

4) Zoals hij op de Grote Markt tikt....

Zo tikt hij ook online. d'Olle Grieze gaat met zijn tijd mee...

5) NS: Nog Sneller

van Amsterdam naar Groningen. Om dat voor elkaar te krijgen test de NS een trein die harder rijdt en niet meer stopt op station Assen. De meningen daarover zijn verdeeld...

6) Mooi Grunnen

Voor een mooi plaatje draaien wij onze hand niet om.

7) Met loeiende sirenes

Leerlingen van basisschool Het Palet in Stad wonnen tijdens de open dag van de brandweer een rondleiding op de kazerne. Vandaag kregen ze die prijs overhandigd door de brandweer. Met alle toeters en bellen die daarbij horen.

8) De lucht in

Nu het Groninger Forum in hartje Stad zijn voltooiing nadert, verdwenen onlangs de grote bouwkranen die er stonden. Maar intussen staan er al nieuwe. Die worden gebruikt voor de bouw van de Merckt en het WestCord Hotel, die nu in flink tempo de lucht in gaan.

9) Schip ahoy!

(Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

Een schip van 135 meter te water laten in het Winschoterdiep gaat zo...



10) Dochters veroorzaken scheuren

Heb je dochters? Dan is het volgens het Centrum Veilig Wonen wel duidelijk hoe je aan die scheuren in je huis komt.

Rondje Groningen is er elke werkdag. Moi eem!