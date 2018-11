Deze dag: seriemoordenaar krijgt levenslang

Kort na zijn arrestatie bekent hij de moord op drie Groningse straatprostituees. Hij is in de jaren zeventig al tot achttien jaar met tbs veroordeeld, na twee vrouwen te hebben gedood.

Seriemoordenaar Willem van E. krijgt van de Groninger rechtbank levenslang opgelegd. Dat gebeurt op deze dag in de geschiedenis, 7 november 2002.

Misdaadjournalist Peter R. de Vries vond dat politie en justitie zich niet te hard op de borst moesten kloppen na de arrestatie van Van E.. Na diens vrijlating uit de Van Mesdagkliniek in 1990 was er nooit meer naar Van E. omgekeken. 'Je kan zo iemand niet aan z'n lot overlaten', aldus De Vries. En dat was precies wat er gebeurde. Willem van E. wurgde Michelle Fatol (1993), Annelies Reinders (1995) en Sacha Schenker(2001).

Tijdens zijn jaren in de kliniek krijgt hij kennis aan een vrouw die zich zijn lot aantrekt. In 1980 trouwen Willem en Adri. Na zijn vrijlating tien jaar later, vestigen ze zich in een boerderijtje aan de Hoofdweg in Harkstede. Behandelaars vinden dat deze stabiele relatie precies is wat Van E. nodig heeft om hem op het rechte pad te houden. Het blijkt een misrekening.

Terugkijkend is Adri ervan overtuigd dat haar ex-man (ze zijn in 2000 gescheiden) meer op zijn kerfstok heeft: 'Is er tussen 1995 en 2001 helemaal niks gebeurd? Ik kan me dat niet voorstellen met wat ik nu weet. Er moet meer op zijn lijstje staan'.

Ook journalist Sytse van der Zee heeft daarover zijn twijfels. Hij schreef in 2006 een boek over Van E. met als titel 'Anatomie van een seriemoordenaar'. Na tientallen gesprekken met Van E. in de gevangenis te hebben gevoerd, komt de journalist met een harde conclusie: 'hij is een gewetenloze psychopaat die geen berouw heeft. Een marmot heeft meer gevoel dan deze man'.

In het boek beschrijft Van der Zee onder meer de pogingen om Van E. te linken aan andere onopgeloste moorden op Groninger straatprostituees: Jolanda Meijer, Shirley Hereijgers en Antoinette Bont.

Verdacht is de vondst van een haarband die van Shirley Hereijgers blijkt te zijn, in de woning van Van E. Ook sluit Van der Zee niet uit dat de verdwijning van Jolanda Meijer op het conto van Van E. kan worden geschreven. Overtuigend bewijs ontbreekt.

Blijft over de gewelddadige dood van de drie Groningse straatprostituees. Zij werden dus omgebracht door een man die eerder tot achttien jaar cel was veroordeeld. Een buitenbeentje die in zijn jeugd 'Gekke Willempie' werd genoemd. Tijdens de rechtszitting in 1975 werden details van de moorden voorgelezen. Meerdere parketwachters moesten ervan overgeven.

Uit observaties die tijdens zijn behandeling in de Van Mesdagkliniek zijn opgeschreven, blijkt Van E. een extreem moeilijk te behandelen patiënt te zijn. Het is dan ook een verrassing voor ingewijden als Peter R. de Vries dat hij vrijkomt in 1990.

Achteraf is de verbazing nog groter als blijkt dat vervolgens geen enkele instantie, inclusief de reclassering, zich om hem bekommert. Na tenminste drie moorden te hebben gepleegd, wordt hij gepakt en veroordeeld tot levenslang. Dat gebeurt op deze dag in de geschiedenis, 7 november 2002.