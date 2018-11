Man steelt pinpas uit tent en probeert geld op te nemen

De politie heeft beelden vrijgegeven van een dief die een portemonnee uit een tent van een kampeerterrein in de stad Groningen stal en er vervolgens geld mee probeerde op te nemen.

Dat gebeurde in mei van dit jaar.

Niet de juiste pincode

Op bewakingsbeelden is te zien hoe de dief de gestolen pinpas en creditcard uitprobeert bij een pinautomaat in Emmen. De dief slaagt er uiteindelijk niet in, omdat hij niet de juiste pincode heeft.



Volgens de politie hadden de kampeerders de volgende ochtend pas door dat de portemonnee weg was.

De politie roept mogelijke getuigen op zich te melden via telefoonnummer 0900-8844.