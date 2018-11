Nog geen duidelijkheid over opvolging Jaap Velema in Veendam

Het is nog niet duidelijk wie de vertrekkende wethouder Jaap Velema (D66) in Veendam gaat opvolgen.

Vorige week werd bekend dat Velema de nieuwe burgemeester is van de gemeente Westerwolde. In Veendam wordt hem die kans gegund, maar hij laat de lokale afdeling van D66 wel achter met een leegte.

Lange geschiedenis

'Ik ga hem erg missen', zegt fractievoorzitter Alian Spelde. 'Voor hem is het prachtig, voor Veendam ook omdat wij een burgemeester kunnen leveren. Maar Jaap en ik hebben een lange geschiedenis, ook daarom ga ik hem missen.'

Supermens

Spelde omschrijft de vertrekkende wethouder als volgt: 'Hij is een verbinder, ook erg charmant. Ik denk dat alle vrouwen gek op hem zijn', gniffelt ze. 'Hij wekt bij niemand wrevel op en ziet altijd het positieve in mensen. Hij is een supermens.'

Nog geen idee

De lokale afdeling van D66 gaat samen met het regiobestuur op zoek naar een opvolger. 'Ik heb nog geen idee wie dat moet worden', geeft Spelde toe. 'We gaan vanavond (dinsdagavond) met het regiobestuur in overleg. Zij hebben inzicht in de beschikbare kandidaten. En dan gaan we met onze coalitiepartners praten om te kijken of zij de kandidaat zien zitten.'

Lees ook:

- Velema is 'na een hele lange omweg weer op het vertrouwde nest'

- Jaap Velema (D66) wordt de nieuwe burgemeester van Westerwolde