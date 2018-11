Heeft Kampeerhal Roden eigenlijk wel toekomst? De Vrijbuiter ging niet voor niets failliet. Gerard Kremer die eerder mede-eigenaar was van de Vrijbuiter en nu samen met Ate van der Veen de kampeerhal nieuw leven gaat inblazen, heeft er juist heel veel vertrouwen in.

'Kampeerhal Roden heeft zeker een toekomst', zegt hij tegen RTV Drenthe. 'Er kwamen nog steeds honderdduizenden mensen naar de Vrijbuiter. Er zat nog altijd een heel mooie omzet op de vestiging in Roden.'

Emotioneel

Gerard Kremer was samen met Ate van der Veen tien jaar lang eigenaar van de Vrijbuiter. En dus was het faillissement ook voor hen best moeilijk.

'Ook al heb je het in 2013 verkocht, toch blijft de Vrijbuiter dicht bij je staan. Dus toen we hoorden dat Roden dichtging, was het wel even emotioneel.'

Willen mensen nog wel kamperen?

Hoe populair is kamperen nog? Willen mensen tegenwoordig niet meer luxe? Kremer denkt dat dat geen tegenstelling is. 'Je kan juist heel luxe kamperen', vertelt hij.

'De consument heeft wel hogere eisen. Men wil meer comfort in tenten en caravans. Maar als je het nieuws volgt, zul je zien dat de verkoop van caravans en campers is aangetrokken. Bovendien kamperen heel veel jongeren op festivals. Dat is hoopgevend voor de toekomst.'

Gaat Kampeerhal Roden iets anders doen dan de Vrijbuiter?

'Dat is een goeie vraag. Dan moet ik eigenlijk vragen welke Vrijbuiter je bedoelt', stelt Kremer. 'De Vrijbuiter die ik vier jaar lang heb gezien, was niet de Vrijbuiter die ik heb achtergelaten.'

Kremer wil niet te veel met de vinger wijzen naar de laatste directeur. 'Maar klanten gaven na het faillissement wel aan dat ze merkten dat de kennis weg was uit de winkel. Ook was de winkel veel te duur. En de ziel was eruit. Veel klanten zeiden dat en daar willen we wat aan doen.'

Hoeveel mensen gaan er werken?

De nieuwe winkel moet tussen de 25 en 32 vaste banen opleveren. In de zomerperiode loopt dit op tot ongeveer tachtig werkplekken, door vijftig vakantiekrachten die dan nodig zijn. Tien oude medewerkers keren in ieder geval terug.

'We hebben drie, vier weken geleden al een bijeenkomst gehad met tien door ons geselecteerde oud-medewerkers. Daar hebben we gesprekken mee, want die willen we graag in de nieuwe setting hebben. Aan hen vragen we ook welke collega's zij erbij zouden willen.'

Maart volgend jaar

De nieuwe kampeerhal wordt mede gefinancierd door het MKB Fonds, leningen van de bank, zeven lokale ondernemers, de provincie Drenthe en de gemeente Noordenveld.

Op zaterdag 30 maart volgend jaar wordt Kampeerhal Roden officieel geopend.

