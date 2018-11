Test met snelle trein naar de Randstad is eerste stap: 'Een olifant eet je ook hapje voor hapje op'

De Nederlandse Spoorwegen willen eerst één testrit met een snelle trein tussen Groningen en Amsterdam, praten over een eventueel vervolg is voor later. 'Een olifant eet je ook hapje voor hapje op', zegt Joost van der Bijl, regiodirecteur van NS.

'Dus eerst een klein hapje en dat begint met deze rit. En dan stap voor stap verder uitbouwen.'

Het idee is dat de trein tussen Groningen en Amsterdam de stations in Assen en Lelystad overslaat en op bepaalde stukken van het traject harder rijdt dan nu het geval is.

'Voordeel voor de hele regio'

'We willen kijken welke versnellingen we kunnen realiseren en waar we allemaal tegenaan lopen. Daar willen we maximaal van gaan leren. We hopen iets te kunnen bieden waar de hele regio voordeel van heeft. We willen graag dat de reizigers uit Leeuwarden er ook voordeel van hebben, bijvoorbeeld door een goede overstap in Zwolle.'

Definitief in het spoorboekje?

Dat de snelle trein definitief onderdeel wordt van het spoorboekje, kan Van der Bijl niet beloven.

Eerst willen we kijken wat me moeten doen om die trein überhaupt mogelijk te maken Joost van der Bijl - regiodirecteur NS

'De stip aan de horizon is dat we willen kijken wat we allemaal kunnen doen, aan de randen van de spits. En dat begint met deze eerste pilottrein. We doen het stap voor stap. Als de pilot succesvol is, kunnen we van daaruit verder bouwen.'

Extra betalen?

Op andere trajecten waar met snelle treinen wordt gewerkt moet je toeslag betalen. Geldt dat ook voor deze extra trein?

'Nogmaals: we bekijken het stap voor stap, eerst willen we kijken wat me moeten doen om die trein überhaupt mogelijk te maken.'

Wanneer is de testrit?

De testrit zal ergens in januari zijn. 'Er wordt nu een datum voor gezocht, op een vrijdag.' De trein rijdt tijdens de testrit zowel van Amsterdam naar Groningen, als de andere kant op.

Lees ook:

- Testrit met snellere trein naar Amsterdam door overslaan Assen