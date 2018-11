Wintertijd: nog maar één trein per dag naar de Eemshaven

Wie vroeg met de trein naar de Eemshaven wil, heeft deze winter pech: sinds 28 oktober vertrekt er alleen aan het einde van de ochtend nog een trein naar de haven.

Op zondag rijdt de trein 's middags, omdat de boot dan ook later vertrekt.

Één trein per dag

Totdat op 28 maart de zomerdienstregeling weer ingaat, blijft er op de meeste dagen één trein per dag rijden. Reden is dat er gedurende die periode meestal ook maar één boot van en naar Borkum gaat. De trein die nog rijdt, sluit daar volgens de Reisplanner van NS in de meeste gevallen op aan.

'Drie tot vijf treinen per dag'

Toen de trein op 28 maart 2018 voor het eerst reed, sprak Arriva van 'drie tot vijf treinen per dag' op de spoorlijn. Dat blijkt dus alleen in het zomerseizoen het geval te zijn.

Kerstvakantie

In de kerstvakantie gaat de boot naar Borkum meestal twee keer per dag. In de reisplanner van NS staat dat de Arriva-trein dan alleen 's ochtends rijdt en niet aansluit op de tweede boot van 15.20 uur.

Een woordvoerder van Arriva kon dinsdag nog niet laten weten of de informatie in de reisplanner klopt, of dat er in de kerstvakantie toch twee treinen per dag gaan rijden.

Geen aansluiting

Na de kerstvakantie vaart de boot op zaterdag twee keer van en naar Borkum, nu is dat nog één keer. Ook daar sluit volgens de reisplanner nog geen trein op aan. Arriva kon dinsdag ook van deze situatie niet zeggen of die wel of niet klopt.

Contract met provincie

Arriva moet volgens het contract dat het heeft met de provincie Groningen treinen laten rijden naar de Eemshaven wanneer er een boot naar Borkum vertrekt. Als de boot gaat, moet de trein daarop aansluiten.

De vroege boot die in het zomerseizoen en ook vanaf januari 's weekends vaart is hierop een uitzondering, stelt een woordvoerder van de provincie.

Incidentele extra afvaarten

De Borkumlijn heeft, als het erg druk is, zo nu en dan extra afvaarten. Dat was afgelopen zomer en ook in november al een aantal keren het geval. Arriva is volgens de provincie Groningen verplicht een trein te laten rijden die aansluit op extra boten.

Arriva zegt dat ook te doen en daarover goed overleg te hebben met ProRail en AG Ems, de rederij die over de Borkumlijn gaat.

