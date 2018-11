Eerste vijftig miljoen voor Nationaal Programma Groningen is toegekend

Vanuit het Rijk is de eerste vijftig miljoen euro toegekend voor het Nationaal Programma Groningen (NPG), waarbij het toekomstperspectief van onze provincie centraal staat.

Het geld is bedoeld voor projecten op het gebied van leefbaarheid, energie en economie.

Projecten

Er wordt onder meer geïnvesteerd in het trainen van wijkteams die helpen bij gezondheidsklachten als gevolg van aardbevingen. Daarnaast is er geld voor een testcentrum voor waterstof en voor de restauratie van Gronings erfgoed.

1,15 miljard euro

Binnen het NPG werken de regio en het Rijk samen aan de economische versterking van onze provincie en aan de kwaliteit van de leefomgeving in Groningen. Hiervoor is 1,15 miljard euro beschikbaar. De nu toegekende vijftig miljoen euro is onderdeel van dit bedrag.

Het volledige programma wordt nog uitgewerkt, maar vooruitlopend daarop wordt dit jaar al begonnen met een aantal projecten. De complete lijst met projecten vind je hier.

