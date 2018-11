Twee miljoen euro ligt klaar voor biologische en jonge boeren

Voor biologische en jonge boeren (tot en met 40 jaar) stelt de provincie Groningen bijna twee miljoen euro subsidie beschikbaar. Het geld is bedoeld voor investeringen die de boerenbedrijven duurzamer maken.

Jonge boeren

De regeling Jonge Landbouwers wordt opengesteld van 3 december 2018 tot 8 februari 2019. Er is in totaal 410.000 euro subsidie beschikbaar voor de jonge boeren. Zij zitten vaak krap bij kas, omdat ze hun bedrijf net hebben overgenomen of nog bezig zijn met de overname. Het geld is bedoeld om de aanschaf van moderne en duurzame installaties of machines te stimuleren.

Biologische boeren

Voor de biologische landbouw stelt de provincie Groningen een investeringsregeling open van 12 november tot en met 14 december. Voor deze regeling is in totaal 1,5 miljoen euro beschikbaar. Biologische boeren kunnen een subsidieaanvraag indienen voor bijvoorbeeld mechanische onkruidbestrijding en machines voor de teelt van hop.

