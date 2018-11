Bedrijventerrein Euvelgunne wordt 'plensbui-bestendig'

De gemeente Groningen investeert één miljoen euro om wateroverlast op bedrijventerrein Euvelgunne te voorkomen.

Het is de bedoeling dat regenwater niet meer in het riool belandt, maar gebruikt wordt als koelwater of spoelwater. Ook de aanleg van een waterberging is een optie.

Geen nieuwe riolering

Voor de maatregelen die hiervoor nodig zijn, kunnen de bedrijven op Euvelgunne een subsidie krijgen. Door één miljoen te investeren hoopt de gemeente te voorkomen dat er een nieuwe riolering moet worden aangelegd op het het terrein, want dat zou twee miljoen euro kosten.

Het Euvelgunneterrein is vrijwel helemaal verhard terrein. Hierdoor belast het regenwater de riolering tijdens zogenoemde plensbuien, die naar verwachting steeds vaker voorkomen. Als gevolg van deze 'piekbuien' ontstaat op het bedrijventerrein en elders in de stad steeds vaker wateroverlast.