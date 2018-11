Ruim zesduizend handtekeningen voor behoud spoedpost Delfzijl

De PvdA heeft dinsdagmiddag 6.250 handtekeningen overhandigd aan directeur Ine Scholten van Doktersdienst Groningen. De partij wil de huisartsenspoedpost in de havenstad houden.

Ook GroenLinks en Fractie 2014 hebben meegeholpen aan het inzamelen van handtekeningen.

Zorg afbrokkelen

De Doktersdienst is van plan de spoeddienst voor de avonden en weekenden te centraliseren in het nieuwe ziekenhuis in Scheemda. Dat is tegen het zere been van Delfzijl en Appingedam, die na het sluiten van het Delfzicht Ziekenhuis eerder dit jaar de zorg zien afbrokkelen.

Vroeger dicht

Het meest recente voorstel van de Doktersdienst behelst het verkorten van de openingstijden in Delfzijl. Dan zou de post niet om 23.00 uur, maar om 21.00 uur dicht gaan. Het zou echter gaan om een tijdelijke maatregel, want uiteindelijk blijft sluiting dreigen. De Doktersdienst doet dit om de werkdruk onder huisartsen te verkleinen.

Woensdagavond praten de 280 huisartsen in onze provincie over het voorstel.