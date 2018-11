Officieel: Het is de warmste 6 november ooit

Nooit eerder was het op 6 november zo warm als vandaag. Op meerdere plaatsen in onze provincie sneuvelden vanmiddag de warmterecords.

Ook het landelijke warmterecord werd verbroken. In De Bilt werd het vanmiddag 19 graden. Daarmee werd de oude toptemperatuur van 18,7 graden overstegen.

Nieuwe records in Groningen

Bij de twee weerstations in onze provincie steeg het kwik naar ongekende hoogte voor de tijd van het jaar.

In Nieuw-Beerta gaf de thermometer 16,3 graden aan. Dat is net iets warmer dan het vorige record uit 2015 (16 graden). In Lauwersoog werd het record ruimer verbroken. Drie jaar geleden werd het daar 15,5 graden, vandaag liep dat op tot 16,3 graden.

17,6 graden in Eelde

Eelde, doorgaans een goede graadmeter voor de stad. spande vanmiddag de kroon. Daar steeg het kwik rond 14.00 uur naar een record van 17,6 graden. Het vorige record stamde al uit 1966, toen het 16,2 graden werd.



Kijk naar het verschil waarmee de records verbroken werden. Dit is behoorlijk extreem weer Piet Paulusma - Weerman

'Complete voorjaarsdag'

Weerman Piet Paulusma speekt dan ook van een 'complete voorjaarsdag'.

'En kijk ook naar het verschil waarmee de records verbroken werden. Het is toch altijd weer bijzonder om mee te maken. Dit is behoorlijk extreem weer.'

Het blijft warm

Tot en met het weekend belooft het aangenaam warm te blijven. Morgen wordt het nog 14 tot 15 graden, donderdag en vrijdag iets minder warm. In het weekend volgen buien.