Bijna een miljoen uitgekeerd aan chroom-6-slachtoffers

Defensie heeft tot dusver 923.000 euro uitgekeerd aan 136 slachtoffers van het kankerverwekkende chroom-6 verf. Daartoe behoren ook onderhoudsmedewerkers van het voormalig NAVO-depot in Ter Apel.

De compensatieregeling kwam er in juni na een uitgebreid onderzoek van het RIVM naar het gebruik van chroom-6 bij de krijgsmacht.

Excuses

Uit het rapport van het RIVM bleek dat het ministerie al decennia op de hoogte was van de schadelijke effecten van deze verf, zonder de medewerkers in te lichten. Staatssecretaris Barbara Visser bood bij de presentatie van het rapport haar excuses aan en kwam met de schaderegeling.

Los van deze regeling kunnen slachtoffers ook nog letselschadeclaims bij Defensie indienen. Daarvan zijn inmiddels 460 zaken ingediend. Volgens het ministerie is geld geen issue in deze kwestie.



Coulanceregeling

Voordat het RIVM-onderzoek klaar was, kwam Defensie al met een coulanceregeling voor slachtoffers van chroom-6. Meer dan 350 mensen hebben op basis van deze regeling een vergoeding gekregen. Zij ontvingen maximaal 15.000 euro. In totaal is ruim 2,5 miljoen euro uitgekeerd.

De Tweede Kamer praat woensdag over chroom-6. Organisaties van slachtoffers van chroom-6 vinden de in juni gepresenteerde regeling onvoldoende.

Gevangenis Ter Apel

Mogelijk is er ook chroom-6 verf gebruikt in de gevangenis in Ter Apel. Daar doet het RIVM nog onderzoek naar.

