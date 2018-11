'Zuidhorn lapt bestemmingsplan aan zijn laars'

Omwonenden van de zogeheten locatie-Boerema in het centrum van Zuidhorn verzetten zich tegen het woningbouwplan voor dat gebied. Volgens de buurt is het plan in strijd met het bestemmingsplan..

Jan Been Verslaggever

Daarin staat onder meer dat bebouwing niet hoger mag zijn dan 8,5 meter. De bewoners hebben een brief met vijfentwintig protesthandtekeningen naar de gemeente gestuurd.

Rotte kies

De Boerema-locatie aan de Jellemaweg is genoemd naar het garagebedrijf dat er ooit stond. De plek zorgt al jaren voor hoofdpijn bij de gemeente Zuidhorn.

Nadat de garage annex tankstation jaren geleden dicht ging, gebeurde er lange tijd niets. Het pand verpauperde en de plek werd een rotte kies vlakbij de hervormde kerk in het centrum van Zuidhorn.

Overwoekerd

Drie jaar geleden werd het pand gesloopt en werd woningbouw aangekondigd. De provincie keurde het door Bouwbedrijf Notebomer uit Oldekerk ingediende woningbouwplan af. Daarna bleef het stil en raakte de plek overwoekerd door onkruid.

Te veel, te hoog

Twee maanden geleden presenteerde het bouwbedrijf een nieuw plan. Het voorziet onder meer in de bouw van zeven zogeheten 'grondgebonden woningen'. En dat is volgens de omwonenden in strijd met het bestemmingsplan, dat de bouw van slechts zes woningen toestaat.

Ook wordt volgens de buurt de vastgestelde nok- en de goothoogte van respectievelijk 8,5 en 3,5 meter losgelaten.

Het nieuwe bouwplan voor de locatie-Boerema (Foto: Jan Been/RTV Noord)



Massief complex

Omwonende Greetje Gruppelaar voert het woord namens de buurt.

'In 2013 is het bestemmingsplan voor dit gebied door de raad vastgesteld. Om dit nieuwe bouwplan mogelijk te maken wil de gemeente het bestemmingsplan herzien. Daarin worden de afspraken over nok- en goothoogte van de nieuwbouw losgelaten. Nu dreigt er toch een massief complex te worden gebouwd en dat past niet in de historische omgeving van de kerk.'



Er dreigt een massief complex te worden gebouwd, dat past niet in de historische omgeving van de kerk Greetje Gruppelaar - Omwonende

'Met stoom en kokend water'

Volgens Gruppelaar wil de gemeente het bestemmingsplan zo snel mogelijk veranderen.

'Dat moet met stoom en kokend water nog voor de herindeling van 1 januari gebeuren. Wij roepen de gemeenteraad op het huidige bestemmingsplan dat nog geen vijf jaar oud is te respecteren.'

Extra woning is nodig

Wethouder Fred Stol bevestigt dat in het herziene bestemmingsplan inderdaad ruimte is voor zeven in plaats van zes woningen.

'We zijn blij dat er eindelijk een haalbaar woningbouwplan ligt. Om de exploitatie rond te krijgen moeten we een extra woning toestaan. En wat de nok- en goothoogte betreft houden we rekening met de omliggende bebouwing.'

In december staat de herziening van het bestemmingsplan op de agenda van de gemeenteraad.