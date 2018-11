Failliete scheepswerf Barkmeijer krijgt even lucht

De failliete scheepswerf Barkmeijer in Stroobos heeft vier weken extra de tijd gekregen om te zoeken naar een overnamekandidaat. Dat zegt curator Marco Kalmijn.

Doorwerken

De werf in Stroobos werkte in opdracht van de Britse firma Hanson aan twee baggerschepen. Die firma heeft de werf nu vier weken extra de tijd gegeven om te zoeken naar een overnamekandidaat. Ondertussen kunnen de 79 werknemers in vaste dienst blijven werken aan de twee baggerschepen.

Binnenvaartschepen?

Volgens Kalmijn zijn er diverse serieuze gegadigden die de twee baggerschepen willen afbouwen. Die klus duurt nog zeker tot eind volgend jaar. Er zijn volgens de curator ook kandidaten die daarna nog verder willen met de werf. Zo zou de werf bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor de bouw van binnenvaartschepen.

Hoop

Curator Kalmijn hoopt het personeel snel duidelijkheid te kunnen geven en is hoopvol gestemd: 'Als ik niet positief meer ben, wie dan nog wel?' Ik kan één ding beloven: ik ga m'n uiterste best doen'.

