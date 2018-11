'Er zat een briefje op de lantaarnpaal dat het zaterdag is'

'Elf november is de dag dat mijn lichtje branden mag...' In Stad en Ommeland is dat dit jaar allerminst zeker. Sint Maarten valt op een zondag en dat is voor veel plaatsen een wel heel lastige hobbel. In Noord Vandaag lieten we er ons licht over schijnen.

In dit artikel zetten we de meest bijzondere fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord

'Ik schaam me er wel voor, maar het boeit me ook niet'

Is het nu op de dag zelf, of wordt Sint Maarten een dag eerder gevierd? Of misschien zelfs een dag later? Er is bijna geen kind in Groningen dat weet wanneer officieel het lichtje van de lampion aangestoken moet worden. Kinderen hebben zelf dé oplossing: dan doen we het toch alle drie de dagen.



'Kin aiglieks gaine aine meer bie, mor ik wil der wel 100'

Emmo Doddema kan het leed van zwerfhonden niet aanzien. Ook het leed van de viervoeters in het buitenland niet. Of het nu Moldavië of Bulgarije is. Vel over been haalt de Veendammer ze naar de Parkstad om ze een goed leven te geven.



Groninger worst, korst en zoepenbrij

Een orgasme van de smaak. Dat is de 3D-Zoepenbrij van Hans Donderwinkel. Hij heeft dit Groninger recept in zijn nieuwe kookboek 'Lekker Gronings' verwerkt. In de Zoepenbrij zit gortepap, chocola én blauwe bessen. En dat zorgt voor de smaakexplosie. Ronald Niemeijer mocht proeven.



'Ik weet zeker dat het goed gaat komen'

De 12-jarige Bas Schipper heeft nog maar een jaar pianoles. Het weerhoudt hem er niet van om op een dag op zestien Nederlandse treinstations piano te gaan spelen. Hij doet dat om geld in te zamelen voor onderzoek naar diabetes. Dat komt omdat zijn zusje het ook heeft. En voor haar wil Bas graag iets voor doen...