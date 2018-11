Deel dit artikel:













Haren wil besluit over verhuizing basisschool overlaten aan Groningen Voorlopig nog geen duidelijkheid voor de Brinkschool in Haren (Foto: RTV Noord/Robert Pastoor)

De gemeente Haren gaat geen besluit nemen over de verhuizing van de Brinkschool in het dorp. Dat is althans het voorstel van burgemeester en wethouders in Haren.

Geschreven door Robert Pastoor

Verslaggever

De wethouder wil dat de nieuwe gemeenteraad een besluit neemt over de verhuizing van de school. Volgens het college van B en W zijn er teveel tegengestelde belangen. Daardoor vinden ze het onmogelijk om een besluit te laten nemen. Het voormalige verhuisplan De gemeente Haren zag de Brinkschool graag verhuizen naar de Rummerinkhof. Aan diezelfde straat zit ook al een basisschool: de Peter Petersenschool. De directie en ouders van die school zagen de komst van de Brinkschool niet zitten. Ze vreesden onder meer een verkeerschaos. Toch schreven beide scholen een gezamenlijk plan. Als de gemeenteraad dat plan zou overnemen, zag ook de Peter Petersenschool de verhuizing wel zitten. Directeur weet nog van niks Directeur Bert Boers van De Brinkschool reageert ontstemd als hij het nieuwste voorstel hoort. Van de gemeente heeft hij nog niks gehoord. 'Ik ben absoluut niet blij met dit voorstel. Ik moet het dus nog verder uitzoeken, want ik heb het nog niet gelezen. Maar nee, ik ben hier niet blij mee. Helemaal niet zelfs.' Toe aan vernieuwing en ruimte De Brinkschool wil graag verhuizen omdat het huidige pand te klein wordt. Daarnaast voldoet het karakteristieke pand ook niet meer aan de huidige normen die worden gesteld aan onderwijs. 'Nog steeds geen zekerheid' Boers had gehoopt dat het college van B en W de raad wel een besluit had laten nemen. 'We hadden dan graag het besluit tot verhuizing genomen zien worden. Dan ook graag voor de wisseling van gemeente. Dan hebben we zekerheid, dat hebben we nu dus nog niet.' Opgelucht, maar ook teleurgesteld Directeur Tom Verbeek van de Peter Petersenschool is vooral teleurgesteld voor de Brinkschool. 'Voor ons lagen er eigenlijk geen belangen. Behalve het belang dat de collega-school en collega-kinderen een goed onderkomen zouden krijgen.'

'Uitstel is verstandig' Toch is Verbeek wel blij dat er meer tijd wordt genomen voor het besluit. Ook omdat de gemeente het plan van de beide scholen dus niet overneemt. 'Het is heel verstandig om meer tijd te nemen en tot een goede oplossing te komen.'



Ook Verbeek was niet door de gemeente Haren op de hoogte gebracht van het voorstel. 'Ik heb het vernomen via de ouders. Die zijn heel erg actief hiermee bezig. Het tekent ook wel de wijze waarop het traject is gelopen.' Oordeel aan de raad

Maandag komt de gemeenteraad van Haren bij elkaar om te spreken over het voorstel van de burgemeester en wethouders.

