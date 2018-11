Stad zet nieuwe stap naar duurzame kantoorpanden

Het nieuwe platform 'Groningen werkt slim' moet ervoor zorgen dat bedrijven in Stad duurzamer verwarmd worden. Die afspraak maakten vier bedrijvenverenigingen dinsdag met de gemeente Groningen.

De samenwerking geldt voor de duur van vijf jaar.

Energiebesparing

'Met het verwarmen van bedrijven, kantoren en instellingen kunnen we grote stappen maken in energiebesparing en het gebruik van duurzame energie', legt wethouder Mattias Gijsbertsen uit.

Kennis opdoen en delen

Bij het platform kunnen ondernemers kennis opdoen over innovatieve oplossingen voor verduurzaming van hun eigen bedrijf. Ook kunnen ze die informatie delen met anderen. Daarnaast willen de partijen 'de samenwerking met de kennisinstellingen verstevigen', zegt Klaas Holtman, bestuursvoorzitter Bedrijvenvereniging West.

'We dragen graag bij aan het opzetten van dit platform dat concreet helpt en ondersteunt bij bijvoorbeeld het opstellen van energieplannen.'

Energieneutrale toekomst

In 2035 moet 80 procent van de energie voor bedrijven uit een warmtenet, koude-warmteopslag of andere duurzame bron komen. De gemeente Groningen wil in dat jaar CO2 neutraal zijn.



