ProRail gaat stationsovergang Loppersum beveiligen

Via het 'overpad' komen reizigers in Loppersum op het perron (Foto: Alexander Kraal/Google Maps)

Het 'overpad' op treinstation Loppersum dat passagiers moeten oversteken om op het perron te komen, wordt in de toekomst beveiligd. Ook over de nu nog onbeveiligde spoorwegovergang aan de Sjuxumerweg 'bestaat het idee die te gaan beveiligen'.

Dat zegt een woordvoerder van ProRail. De woordvoerder weet nog niet wanneer het overpad op het station beveiligd wordt.

Drie onbeveiligde overwegen

ProRail is met de gemeente in gesprek om drie onbeveiligde spoorwegovergangen in de gemeente Loppersum op termijn aan te pakken. Eén van die overgangen is de kruising van het spoor met de Sjuxumerweg. Daar komt volgens de gemeente relatief veel verkeer overheen.

Loopbrug

Van de andere twee overgangen wordt één mogelijk helemaal opgeheven, maar daarover is ProRail ook nog met omwonenden in overleg. De andere overweg krijgt mogelijk een loopbrug. 'Dat is goedkoper dan het beveiligen van de overweg', zegt een woordvoerder van ProRail. 'Bovendien is het veiliger: immers heb je dan een ongelijkvloerse overweg.'

Tijdelijke oplossingen

De politieke partij Loppersum Vooruit noemde ProRail dinsdagavond 'nalatig', omdat de schoppen nog altijd niet de grond in zijn gegaan bij de spoorwegovergangen.

ProRail zegt blij te zijn met de oproep dat er snel wat moet gebeuren aan niet actief beveiligde overwegen. 'We gaan ook graag in gesprek met de gemeente om eventueel tijdelijke oplossingen te verzorgen.'

Loppersum Vooruit opperde dinsdagavond al om houten hekken te plaatsen bij onbewaakte overgangen.

Kosten

Wethouder Rudi Slager (ChristenUnie) zei dinsdagavond dat het beveiligen van een overweg met bellen, lampen en slagbomen ongeveer één miljoen euro kost. ProRail zegt zich in dat bedrag te herkennen, maar benadrukt dat de gemeente die kosten niet volledig hoeft op te hoesten.

'Wij betalen een onevenredig groot deel van dat bedrag. Ook de gemeente en de provincie Groningen betalen een deel, maar dat deel is juist onevenredig klein.'

